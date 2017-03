Torcedor morre ao tentar pular grade do estádio

ALEX SABINO SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O torcedor Bruno Pereira da Silva, 23, morreu neste domingo (26) ao cair da arquibancada superior do Morumbi na calçada fora do estádio. Ele tentava pular de um setor próximo ao portão 17 para outro. Vários torcedores saltaram por cima de uma grade próximo à mureta de proteção. A intenção era sair da arquibancada atrás do gol para uma região mais central do estádio. Ao tentar fazer a mesma coisa, Silva se desequilibrou e caiu. Silva viajou de Pindamonhangaba (182 km de São Paulo) com amigos para ver o clássico. Ele foi socorrido na calçada e recebeu massagem cardíaca. Quando o serviço de emergência chegou, constatou que o torcedor tinha ferimentos na cabeça e fratura exposta na perna. Ele foi levado para o Hospital Municipal de Campo Limpo, mas chegou morto ao local. Um oficial da PM disse que é preciso reforçar a segurança nas divisões das arquibancadas. Sem serem vigiados, é comum pessoas tentarem passar de um setor para outro em partidas importantes no Morumbi. O São Paulo divulgou nota antes da confirmação da morte do torcedor, lamentando o acidente. "O clube informa que prestou atendimento imediato logo após a queda do torcedor que tentava acessar a outra parte do estádio pulando sobre uma das divisões de setor. O torcedor foi atendido pela equipe médica contratada pelo clube e levado para o Hospital Municipal do Campo Limpo", diz o texto. A morte acidental acontece em momento em que os clássicos paulistas acontecem sem a presença de torcedores visitantes. A medida foi decidida em abril do ano passado pela Federação Paulista de Futebol, Ministério Público e Polícia Militar.