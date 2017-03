Molecada do Atlético diz adeus ao Paranaense

Matheus Anjos, do Atlético, diante do Cianorte: pênalti perdido na partida (foto: Geraldo Bubniak)

A tarde do último sábado foi de vaias na Arena da Baixada. Jogando em casa, uma vez mais o time de jovens jogadores do Atlético desapontou sua torcida contra o Cianorte, sensação da atual edição do Campeonato Paranaense. Rafael Xavier abriu o placar para o Leão do Vale, mas David Luís, lateral-esquerdo do time do interior, evitou um vexame maior ao Furacão ao marcar um gol contra e empatar a partida.

Os donos da casa ainda tiveram a oportunidade da virada num pênalti, mas Matheus Anjos perdeu. Foi a despedida da molecada. O Atlético vai usar os titulares no último jogo da primeira fase, contra o Paraná Clube, e nos mata-matas. Com 12 pontos, o Atlético aparece na 7ª posição. Ainda pode ser ultrapassado por Foz (8º, com 11 pontos) e Cascavel (9º, com 11 pontos).

“Na quarta-feira vamos levar a equipe principal, a considerada titular. Dando tudo certo e a gente conquistando a classificação, é provável que essa equipe (principal) a gente coloque para jogar no Estadual além da Libertadores”, detalhou. “Mas, claro, vamos estar sempre analisando o aspecto físico dos jogadores”, ressaltou o auxiliar Bruno Pivetti.

Para o auxiliar Bruno Pivetti, que mais uma vez comandou a equipe do banco de reservas — Paulo Autuori estava suspenso —, o balanço deste começo de ano é positivo para os jovens do Atlético.

“São poucos os clubes do Brasil que olham para a base, que na minha opinião é a salvação do futebol brasileiro. E para fazermos isso temos de dar exposição para a base, e temos feito nosso trabalho”, disse o auxiliar. “Se você olhar para erros individuais, como perdas de pênalti, poderíamos estar em uma posição superior na tabela. Então o balanço é positivo. Se queremos expor, dar rodagem para os jogadores, tem que pôr para jogar. E o clube tem de ter coragem para fazer isso”, completou.

Lances de sábado

Primeiro tempo

14 – Léo Gago arrisca de longe. Santos bate roupa, mas ninguém do Cianorte aproveita o rebote

22 – A bola é levantada na área, João Gabriel sai mal e deixa o gol aberto para o cabeceio de José Ivaldo. Mas ele manda por cima

26 – Pelezinho recebe, invade a área e bate cruzado, com força. Santos se estica e defende

47 - Luís Henrique deixa a área para receber, domina e bate. João Gabriel desvia para escanteio.

48 - Bola cruzada no primeiro pau e Cryzan aparece livre, mas não consegue cabecear com firmeza e a bola vai para fora.

Segundo tempo

2 – Gol do Cianorte! Eduardinho lançar do meio de campo para a corrida de Rafael Xavier, que carrega até a área e bate na saída de Santos

19 - Gol do Atlético! Luís Henrique cruza da esquerda, João Gabriel não consegue cortar e David Luís desvia contra a própria meta. A bola toca na trave antes de entrar.

22 – Bola lançada na área e David Luís derruba Cleberson. Pênalti. Matheus Anjos bate fraco e João Gabriel defende no canto direito

26 – Vinicius bate rasteiro. Santos aceita e a bola passa por baixo de suas pernas, mas Léo chega para salvar em cima da linha

48 – Confusão na área do Cianorte, Luís Henrique chuta para o gol, a bola passa por João Gabriel, mas Breno tira em cima da linha.

Para o jogo da próxima quarta-feira, às 21h45, contra o Paraná na Vila Capanema, Pivetti já adiantou que o clube levará a campo o que considera ter de melhor neste momento. A tendência, inclusive, é que a partir das quartas de final a “molecada” atleticana saia de cena para dar mais espaço ao time principal.

