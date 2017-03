Coxa comemora: com o resultado de hoje, time alcança a vice-liderança do campeonato (foto: Geraldo Bubniak)

E o Coritiba embalou. Jogando em casa contra o Rio Branco na noite deste domingo, a equipe da Capital teve grandes e surpreendentes dificuldades na primeira etapa. No intervalo, porém, Pachequinho, o técnico interino, tratou de mexer na escalação e ajudou o time a garantir uma vitória por 2 a 1, gols de Alan Santos e Léo Santos, enquanto Juninho descontou para os visitantes.

Foi o terceiro triunfo consecutivo do Coxa, que não perde desde o clássico Atletiba, em 1º de março e chega aos 20 pontos, assumindo a vice-liderança do campeonato por superar o Cianorte no saldo de gols (8 contra 3). Já o Rio Branco estaciona nos oito pontos e cai para a 10ª colocação, empatado em pontos com o Toledo, 11º colocado e que “inaugura” a zona de rebaixamento. Na última rodada o time do Litoral mede forças com o Foz, no Gigante do Itiberê, enquanto o Coritiba encara o Londrina no Estádio do Café.

JOGO DE TRADIÇÃO

Coritiba x Rio Branco é um dos confrontos mais tradicionais do Paraná. As duas equipes se enfrentaram pela 79.ª vez. Agora são 60 vitórias do Coxa, 13 empates e seis vitórias do Leão da Estradinha. O time da Capital não perde para o time parnanguara há 15 jogos.

COXA DESFALCADO

Para a partida contra o time parnaguara, o técnico Pachequinho contava com o reforço de Kléber, de volta ao time após cumprir suspensão contra o PSTC, e do colombiano Filigrana, recuperado de lesão e que ficou no banco de reservas. Por outro lado, os desfalques eram oito: os atacantes Henrique Almeida e Rildo, os zagueiros Werley e Juninho e os meio-campistas Jonas, João Paulo, Galdezani e Ruy.

PRIMEIRO TEMPO

Mesmo com tantos desfalques, a expectativa era de uma vitória fácil para o Coxa, que não só possui um orçamento muito maior do que o do rival, mas também vivia um melhor momento: vinha de duas vitórias seguidas (2 x 0 com o PSTC e 4 x 2 sobre o Toledo), enquanto seu adversário vinha de duas derrotas em sequência (1 x 2 com o Cascavel e o J. Malucelli).

Com a bola rolando, porém, o time parnaguara surpreendeu e igualou o confronto. Embora os donos da casa tenham começado melhor, o Leão da Estradinha aos poucos foi ganhando a disputa pelo controle do meio de campo e passou a encontrar espaços pelo lado direito da defesa coxa-branca, aproveitando as más atuações do volante Edinho e do lateral-direito Rodrigo Ramos, que levou a pior na maioria das disputas contra Minho.

INTERVALO

Na saída para o intervalo, os discursos deram o tom do que foi a partida. O goleiro Wilson, por exemplo, destacou que o Rio Branco “é a melhor equipe que veio nos enfrentar aqui até agora", enquanto Alan Santos reclamou que a equipe estaria dando muito espaço. “Estamos recompondo (a marcação) com muita lentidão”. Do lado do Rio Branco, Minho afirmou: “A equipe não está bem na competição e o Coxa é uma equipe grande. Então tem de respeitar, mas dentro de campo é tentar jogar de igual para igual”.

SEGUNDO TEMPO

Para tentar ajeitar o meio de campo da equipe e alcançar a terceira vitória consecutiva, o Coritiba voltou a campo com duas mudanças: saíram Edinho e Neto Berola, entraram Tiago Real e Léo Santos. A equipe passou a controlar a partida e iniciou uma verdadeira blitz contra a defesa adversária. Em quatro minutos, foram seis boas investidas contra a área adversária. Na melhor delas, Kléber ficou livre, de frente para o gol, mas foi travado na hora da finalização.



Como diz o ditado: água mole em pedra dura... e gol do Coritiba! Aos 10 minutos, Tiago Real sofreu falta pela direita. Ele mesmo cobrou e mandou com precisão na cabeça de Alan Santos, que cabeceou firme, no ângulo, sem chance de defesa para Dalton. Oito minutos depois, mais um gol em uma bela jogada do Coxa pela direita, que terminou com Léo Santos balançando as redes.



Com a vantagem construída, os donos da casa trataram de administrar o jogo e tiveram ainda duas boas oportunidades para ampliar o marcador, mas Kléber desperdiçou. No apagar das luzes, o Rio Branco ainda conseguiu descontar com Juninho, mas não houve tempo para a reação.

FICHA TÉCNICA

Coritiba 2 x 1 Rio Branco



Coritiba: Wilson; Rodrigo Ramos, Walisson Maia, Márcio e William Matheus; Alan Santos, Edinho (Tiago Real) e Anderson; Neto Berola (Léo Santos), Iago (Kady) e Kleber. Técnico: Pachequinho.

Rio Branco: Dalton; Raul, Ramon, Leandro e Maringá; Oberdan (Thiago Santos), Tiago Pedra (Ruan), Luiz Camargo e Rafael Tavares (Juninho); Eric e Minho. Técnico: Saulo de Freitas.

Gols: Alan Santos (10-2º), Léo Santos (18-2º) e Juninho (46-2º)

Cartões amarelos: Kléber, William Matheus, Iago, Rodrigo Ramos, Alan Santos (C), Tiago Pedra, Rafael Tavares, Ruan (R)

Árbitro: Fábio Marcos Zoccante

Público: 5.910 pagantes (6.490 total)

Renda: R$ 131.680,00

Local: Estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR), domingo às 19h30

PRINCIPAIS LANCES

Primeiro tempo

4 – Neto Berola recebe do lado esquerdo, faz o facão e, ao se aproximar do centro da grande área, finaliza. A bola passa ao lado do gol, com perigo.

8 – Bola bem trabalhada pelo Coxa até ela chegar nos pés de Rodrigo Ramos. O lateral arrisca a finalização da entrada da área, mas engrossa e manda para longe do gol.

19 – Cruzamento da direita de Raul, Minho ganha pelo alto de Rodrigo Ramos e cabeceia. A bola passa perto do gol.

27 - Minho passa por três adversário e toca para Eric, que invade a área e tenta o passe. A zaga coxa-branca chega e afasta de qualquer jeito.

28 - William Matheus briga pela bola, vence e cruza para Kleber, que cabeceia. Dalton espalma e no rebote a zaga manda pela linha de fundo.

32 - Jogada pela esquerda, Rio Branco trabalha a bola de pé em pé até que ela chega em Oberdan. O meio-campista chuta de fora da área e manda para fora.

37 - Rodrigo Ramos perde a bola para Minho, tenta se recuperar e é driblado pelo adversário, que puxa para a direita e bate. A bola desvia na zaga e sai pela linha de fundo.

Segundo tempo



1 - Passe longo de Anderson encontra Iago na direita, que cruza. Léo Santos cabeceia sozinho e Ramon desvia para salvar o Rio Branco.

2 – Blitz coxa-branca: na primeira, Iago Dias chuta e Dalton defende. Na sequência, Kléber aparece sozinho de cara para o gol, mas é travado na “hora H” por Maringá.

3 – Alan Santos arrisca o chute de fora da área e leva perigo. A bola passa ao lado do gol.

4 – Iago arrisca duas vezes a finalização contra a meta de Dalton. A zaga do Rio Branco bloqueia e afasta o perigo.

10 - Gol do Coritiba! Tiago Real sofre falta pela direita. Ele mesmo cobra para a área e Alan Santos cabeceia firme, no ângulo, sem chance para o goleiro.

18 - Gol do Coritiba! Lançamento longo de Anderson encontra Iago na direita. Ele domina, toca para Kléber, que faz o trabalho de pivô para Rodrigo Ramos servir Léo Santos, que domina e bate forte para vencer o goleiro.

29 - Setor defensivo do Rio Branco falha, Iago serve para Kléber no meio da área. De frente para o gol, o jogador coxa-branca erra a finalização e perde um gol incrível.

35 – A defesa abre e Kady chuta forte do meio da rua, rasteiro. Dalton cai e segura.

38 - Bomba do Rodrigo Ramos, o goleiro Dalton bate roupa e a bola sobra para Kléber, que pega mal na bola e desperdiça mais uma oportunidade com o gol aberto.

45 - Alan Santos chuta de longe e acerta no cantinho. Dalton se estiva e salva o Rio Branco.

46 - Gol do Rio Branco! Minha avança pela direita e cruza para Juninho, que finaliza. A bola desvia na zaga coxa-branca e mata o goleiro Wilson.