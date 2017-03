Fluminense faz três, afunda Macaé e retoma liderança do grupo

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Sem grandes sustos, o Fluminense retomou seu lugar na liderança do Grupo C da Taça Rio. Neste domingo (26), a equipe venceu o Macaé por 3 a 0 no estádio Giulite Coutinho, em Mesquita, e recuperou a primeira posição da chave no segundo turno do Campeonato Carioca; a Portuguesa, que havia vencido o Madureira no sábado, volta ao segundo lugar. Os gols foram marcados por Richarlison, Sornoza e Wellington Silva. O Fluminense mostrou maior volume de jogo e não teve dificuldades para liquidar a partida. Richarlison, destaque no clássico contra o Botafogo, também foi o nome da noite contra o Macaé. O jovem atacante teve boas investidas ao longo da partida e foi quem abriu o placar aos 32 minutos do primeiro tempo. No segundo tempo, aos sete minutos, Sornoza ampliou o placar após bobeada da defesa adversária. O equatoriano roubou a bola, arrancou em direção ao gol e finalizou sem chances para o goleiro. Dez minutos depois, Pedro tirou vantagem de outra falha defensiva do Macaé e acionou Sornoza. O meia lançou o companheiro Wellington Silva, que fechou o placar. A duas rodadas do fim da fase de grupos, o Fluminense chega a nove pontos e tem dois a mais que a vice-líder Portuguesa-RJ. Na próxima rodada, a equipe de Abel Braga irá enfrentar o Madureira. A partida acontecerá quarta-feira (29), às 16h, no estádio de Moça Bonita. O próximo compromisso do Macaé é neste mesmo estádio, porém na quinta-feira (30), às 15h30, em duelo com o Bangu. O Macaé é o penúltimo colocado no Grupo B com apenas um ponto, levando vantagem sobre o Madureira apenas no saldo de gols. Além disso, é o lanterna na classificação geral a sete pontos de distância do Resende, décimo colocado, e cinco do Bangu, penúltimo. Vale lembrar que os dois últimos disputarão a seletiva do estadual no ano que vem. FLUMINENSE: Cavalieri; Lucas, Renato Chaves, Henrique e Léo; Marquinho (Nogueira), Wendel e Sornoza; Richarlison (Marcos Junior), Pedro (Henrique Dourado) e Wellington Silva. Técnico: Abel Braga MACAÉ: Milton Raphael; Ronaldo, Aislan (Matheus Cambuci), Ramon e Ebert; Alan, Rafael Lourenço (Hudson), Rafinha, Zotti e Marquinho; Jones (Willean Lepu). Técnico: René Simões Estádio: Giulite Coutinho, em Mesquita, no Rio de Janeiro Árbitro: Rodrigo Nunes de Sá Auxiliares: Thiago Rosa de Oliveira e Thiago Gomes Magalhães Cartões amarelos: Richarlison (Fluminense); Ronaldo, Ebert (Macaé) Gols: Richarlison, aos 32 minutos do primeiro tempo; Sornoza e Wellington Silva, respectivamente, aos 6 e 17 minutos do segundo tempo.