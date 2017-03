Até para dormir é preciso postura certa

(foto: Mrsiraphol/Freepik.com/divulgação)

Uma boa noite de sono fortalece a memória, ajuda a controlar a hipertensão e o diabetes, diminui riscos de doenças cardiovasculares, além de prevenir a obesidade e a depressão. Mas para garantir todos esses benefícios, é preciso ficar atento à posição em que nos deitamos.

Uma posição incorreta na hora de dormir ainda pode gerar dores nas articulações e músculos. “Acordar com dor é um sinal de que a noite foi mal aproveitada e que devemos nos preocupar com a nossa postura, nosso colchão e nosso travesseiro”, destaca André Nogueira, sócio-fundador da Club Fisio, que é fisioterapeuta formado pela Universidade São Camilo, com especialização em reabilitação e traumatologia e em preparação de atletas, pela Santa Casa de Misericórdia.

Dormir de lado, com um travesseiro entre as pernas, segundo ele, é a melhor posição para a coluna por aliviar a sobrecarga nos discos intervertebrais e deixá-la mais relaxada pelo período em que estamos deitados. “Também é importante se atentar a altura do travesseiro a que apoiamos a cabeça . O ideal é que ele tenha a altura do ombro, para a cabeça não ficar inclinada”, ressalta Nogueira.

Quanto aos braços, devemos realmente evitar dormir com eles apoiando a cabeça, já que prejudica bastante a articulação dos ombros.

O especialista também alerta que é preciso evitar mudar de posição de forma brusca. “Como estamos relaxados à noite, nossos músculos não estão preparados para agir normalmente, podendo ocasionar dores ao acordar”.

Dor nas costas tem sido um problema cada vez mais frequente na população. Segundo ortopedistas, as dores nas costas se constituem no principal motivo das consultas dos clínicos, reumatologistas e, principalmente, ortopedistas. A posição ao deitar-se para dormir e também o colchão e o travesseiro utilizados também podem influenciar na saúde da coluna.o Além disso, pessoas que apresentam dor nas costas devem evitar dormir com a barriga para baixo”.

Como cuidar da coluna durante o sono - Coloque seu travesseiro sob sua cabeça, não sob seus ombros

- Evite travesseiros com muito enchimento, eles não deixam sua cabeça descansar em uma posição neutra

- O travesseiro deve ter a altura dos ombros para que a cabeça não fique inclinada

- Durma de lado, com seus joelhos levemente dobrados e com um travesseiro entre seus joelhos. Essa é a melhor maneira de manter uma postura corporal adequada enquanto permanecer deitado

- Evite torcer suas pernas em direção ao tórax. Se você tem que dormir de costas, coloque um travesseiro sob seus joelhos para dar um apoio à curvatura normal da parte inferior das costas

- Evite dormir de barriga para baixo, já que isso pode agravar as dores nas costas e no pescoço

- Fique de olho no colchão: Muitos fabricantes de colchões promovem os de superfície extra-firme, mas pode ser que um colchão seja firme demais. Do mesmo modo, alguns colchões podem ser macios demais, especialmente os que possuem uma cobertura extra-macia de penas. Nenhuma das duas situações permite o repouso dos seus músculos, já que eles precisam trabalhar durante a noite toda para encontrar uma posição confortável e para manter a postura correta.

Colchão e travesseiros: atenção

Sobre o tipo de colchão mais indicado para dormir, o colchão semi-rígido é o mais adequado e a densidade da espuma deve variar conforme o peso da pessoa. Já quem dorme de lado deve utilizar um travesseiro da altura do ombro. A exceção é para quem dorme de barriga para cima. Nesta posição, o travesseiro indicato é o bem baixo, com exceção daqueles que possuem hipercifose (giba), ou seja, aumento pronunciado da concavidade da curva torácica, que necessitam travesseiros mais elevados.

Ortopedistas ressaltam, ainda, que a postura durante o sono é tão importante quanto o tipo do colchão e travesseiro e que, com o passar do tempo, a espuma ortopédica, deformando o colchão, havendo a necessidade de troca. O mesmo pode acontecer com o travesseiro de espuma.

O uso inadequado do travesseiro pode desencadear contratura muscular na região cervical, o chamado torcicolo, que é uma dor intensa e rigidez no pescoço. Geralmente, a tensão muscular reduz durante o primeiro ou segundo dia com a utilização de analgésicos e com o uso de colar cervical, forma de imobilizar parcialmente a coluna cervical.