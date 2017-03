Com vitória, Botafogo-SP se aproxima das quartas e ajuda o São Paulo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Botafogo-SP venceu o Red Bull Brasil por 2 a 0 neste domingo (26), no estádio Moisés Lucarelli. Os gols da partida, ambos ocorridos na segunda etapa, foram anotados por Marcão e Wesley. A vitória deixou a equipe de Ribeirão Preto mais perto das quartas de final do Campeonato Paulita. O time é vice-líder do grupo A, o mesmo do Corinthians, e chegou a 16 pontos, três a mais que o terceiro colocado, o Ituano. O resultado ainda ajudou o São Paulo, agora confirmado na próxima fase do paulista. A equipe do Morumbi tem 17 pontos e é vice-líder do grupo B. Caso o Red Bull Brasil tivesse vencido, chegaria a 15 pontos e ainda teria chances de disputar a vaga. Na próxima quarta-feira (29), às 21h45, o Botafogo-SP receberá a Ferroviária no estádio de Santa Cruz. No mesmo dia e horário, o Red Bull Brasil se despede do Estadual em partida com o Ituano no estádio Novelli Júnior. Ponte Preta vence o São Bento e se garante nas quartas SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Ponte Preta venceu o São Bento por 2 a 1, fora de casa, na noite deste domingo (26), e assegurou a classificação às quartas de final do Campeonato Paulista. Yuri e Clayson marcaram os gols da vitória; enquanto Clébson diminuiu para o São Bento. O time de Campinas, na próxima fase, enfrentará o Santos; mas nesta primeira fase, ainda disputará com o clube da Vila a liderança do grupo D, pois ambos têm 19 pontos. O próximo compromisso da Ponte Preta é diante do Palmeiras na quarta-feira (29), às 21h45, no estádio Moisés Lucarelli. Já o São Bento, que tem 10 pontos e é lanterna do grupo C, ainda briga para não cair. O último confronto da equipe neste Estadual será com o Mirassol na quarta-feira (29), às 21h45, no estádio Municipal de Mirassol.