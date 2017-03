Acne em adolescentes

A acne acontece quando as glândulas sebáceas estão tampadas. Mais de 90% dos adolescentes sofrem de um certo grau de acne. A acne deixa espinhas ou granulações avermelhadas no rosto, pescoço e ombros.

Cuidados a serem tomados

Tratamento básico para todos os tipos de acne

- Lave a pele com sabonete suave duas vezes ao dia e sempre após fazer exercícios.

- Lave os cabelos com xampu diariamente.

- Evite encostar muito na acne já que isto impede a cura.

O tratamento para as espinhas (glândulas sebáceas infectadas) ou cravos (tampões que bloqueiam as glândulas sebáceas)

- Peróxido de Benzoil a 5%: esta loção ajuda a abrir os poros e destampar as espinhas. Também é bactericida. Aplique a loção uma vez ao dia antes de dormir. As pessoas de pele avermelhadas ou ruivas devem aplicar a loção a cada três dias durante as primeiras semanas de tratamento.

- Como retirar uma espinha de maneira segura: nunca retire uma espinha que não esteja "madura",ou seja, antes do miolo ficar amarelo. Primeiramente lave o rosto e as mãos. Use uma agulha esterilizada com álcool para furar. Puncione suavemente a superfície amarelada. O pus deve sair por si mesmo sem ser pressionado. Limpe o pus e a área afetada com água e sabão. Não aperte as espinhas.

Tratamento para erupções avermelhadas

- As erupções maiores e avermelhadas significam que a infecção está se espalhando além da glândula sebácea. Se possuir várias erupções avermelhadas, provavelmente vai precisar de um antibiótico. Os antibióticos vêm em soluções ou pílulas.

Procure ajuda médica se

- A acne não melhorar depois de ser tratada com peróxido de benzoil por 2 meses.

- A acne estiver infectada (ou seja, com granulações, vermelhidão e sensibilidade).

- Tiver outras perguntas e preocupações.

B.D. Schmitt, M.D., autor de "Your Child's Health", Bantam Books.