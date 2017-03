Pachequinho comemora evolução do Coritiba e agradece aos jogadores

(foto: Geraldo Bubniak)

A vitória do Coritiba contra o Rio Branco na noite deste domingo (26/03) deixou o técnico interino Pachequinho mais perto de ser efetivado pelo clube da Capital para o restante da temporada. E na entrevista coletiva pós-jogo, o comandante coxa-branca tratou de exaltar a evolução da equipe sob o seu comando e também agradeceu aos atletas pela confiança que eles têm demonstrado no seu trabalho.



“É um momento em que tenho de dar os méritos aos atletas, principalmente pelo comportamento, a maneira que eles estão trabalhando e também a confiança que eles têm no meu trabalho, senão as coisas não acontecem. O comprometimento dos atletas têm sido de alto nível, estamos a cada dia encorpando e nos tornando uma equipe mais forte”, disse o treinador.



Segundo Pachequinho, o que mais alegra a comissão técnica é a confiança em alta, não apenas entre jogadores e comissão, mas mesmo entre diretoria e torcida. “Agora é continuar focado, sempre estar corrigindo porque nenhum jogo é perfeito, para chegarmos no mata-mata com a equipe bem encorpada, bem definida quanto ao estilo de jogo.”

Sobre a partida, o treinador afirmou que o Rio Branco soube se aproveitar dos erros de sua equipe na primeira etapa. “O que aconteceu muito no primeiro tempo foi a questão da nossa equipe em alguns momentos estar muito espaçada, e o adversário era fortíssimo pelas beiradas”. Por outro lado, destacou que as alterações deram certo no 2º tempo e o time encaixou. “Segundo tempo, com as alterações, adiantamos a equipe, compactamos mais, diminuindo os espaços no meio de campo, o que facilitou a posse de bola e a criação das jogadas”, explicou.