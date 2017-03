A tabela do Estadual do Rio de 2017

TAÇA RIO GRUPO B Posição - Time - Pontos - Jogos - Vitórias - Empates - Derrotas - Gols Pró - Gols Contra 1 - Flamengo - 10 - 4 - 3 - 1 - 0 - 11 - 3 2 - Nova Iguaçu - 7 - 4 - 2 - 1 - 1 - 6 - 4 3 - Botafogo - 7 - 4 - 2 - 1 - 1 - 5 - 3 4 - Boavista - 7 - 4 - 2 - 1 - 1 - 2 - 2 5 - Madureira - 1 - 4 - 0 - 1 - 3 - 3 - 7 6 - Macaé - 1 - 4 - 0 - 1 - 3 - 4 - 9 GRUPO C Posição - Time - Pontos - Jogos - Vitórias - Empates - Derrotas - Gols Pró - Gols Contra 1 - Fluminense - 9 - 4 - 3 - 0 - 1 - 9 - 5 2 - Portuguesa - 7 - 4 - 2 - 1 - 1 - 5 - 6 3 - Volta Redonda - 6 - 4 - 2 - 0 - 2 - 5 - 5 4 - Vasco - 6 - 4 - 1 - 3 - 0 - 5 - 4 5 - Resende - 4 - 4 - 1 - 1 - 2 - 3 - 4 6 - Bangu - 1 - 4 - 0 - 1 - 3 - 1 - 7 1ª RODADA 9/3 Botafogo 1x0 Volta Redonda 11/3 Nova Iguaçu 2x1 Bangu Flamengo 5x1 Portuguesa 12/3 Macaé 2x2 Vasco Boavista 0x2 Fluminense Madureira 1x1 Resende 2ª RODADA 18/3 Bangu 0x0 Boavista Resende 0x1 Flamengo 19/3 Vasco 0x0 Botafogo Fluminense 1x3 Nova Iguaçu Portuguesa 2x1 Macaé Volta Redonda 3x2 Madureira 3ª RODADA 22/3 Nova Iguaçu 0x0 Portuguesa Vasco x Madureira Flamengo x Bangu Boavista x Volta Redonda 23/3 Botafogo 2x3 Fluminense Macaé 1x2 Resende 4ª RODADA 25/3 Volta Redonda 2x1 Nova Iguaçu Portuguesa 2x0 Madureira 26/3 Flamengo 2x2 Vasco Fluminense 3x0 Macaé Bangu 0x2 Botafogo Resende 0x1 Boavista 5ª RODADA 29/3 Vasco x Boavista Madureira x Fluminense Volta Redonda x Flamengo Portuguesa x Botafogo Resende x Nova Iguaçu Bangu x Macaé 6ª RODADA 1/4 Nova Iguaçu x Vasco Fluminense x Flamengo Botafogo x Resende Boavista x Portuguesa Madureira x Bangu Macaé x Volta Redonda SEMIFINAIS 9/4 1 - 1º B x 2º C 2 - 1º C x 2º B FINAL 16/4 Vencedor semifinal 1 x Vencedor semifinal 2 ESTADUAL SEMIFINAIS 23/4 1 - Melhor campanha x 4ª Melhor campanha 2 - 2ª Melhor campanha x 3ª Melhor campanha FINAL 30/4 Vencedor semifinal 1 x Vencedor semifinal 2 7/5 Vencedor semifinal 2 x Vencedor semifinal 1