Acidente interdita parcialmente Fernão Dias em São Paulo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um acidente envolvendo um caminhão e um carro interdita parcialmente a rodovia Fernão Dias, no km 74, na região da Serra da Cantareira, em São Paulo, na manhã desta segunda-feira (27). Segundo a concessionária Autopista, que administra a via, o caminhão tombou no canteiro central, na pista sentido São Paulo, por volta das 6h30. Um carro também está envolvido no acidente. A PRF (Polícia Rodoviária Federal) ainda não tem informações sobre feridos ou vítimas. Duas faixas da rodovia no sentido São Paulo estão interditadas e sem previsão de liberação. Uma faixa e acostamento estão liberados para o tráfego. Por volta das 7h, era registrado 3 km de lentidão no trecho, de acordo com a Autopista.