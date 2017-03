'BBB 17' tem Emilly e Daniel em disputa de paredão

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Daniel e Emilly disputam a preferência do público no paredão duplo desta segunda (27). Por conta do jogo da seleção brasileira com o Paraguai na terça (28), a decisão foi adiantada em um dia. Sem saber que o anjo da semana era autoimune, Marinalva tentou proteger um colega, mas antes mesmo de dizer sua decisão foi interrompida por Tiago Leifert, que a avisou sobre a regalia. O líder Ilmar indicou Daniel. A casa, em votação aberta, mandou Emilly para a berlinda. DISCUSSÃO Emilly e Marinalva se desentenderam ao vivo durante a votação da noite. A paratleta estava justificando seu voto na gaúcha quando foi interrompida. Há dois dias, Emilly havia reclamado de um comentário de Marinalva, que a chamou de imatura e afirmou que ela ainda não podia se considerar uma mulher. "Você acha que não sou mulher por ter tido um filho com 16 anos? Assumi meus atos", disse Marinalva. "Tu virou mulher com 16 anos e está dizendo que não sou com 20 anos?", retrucou Emilly. Durante a formação do paredão, o assunto voltou a ser discutido. Após dar a sua versão sobre o acontecimento, a jovem falou que só não indicou Marinalva por conta da imunização.