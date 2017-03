Apuração confirma vitória sem maioria de conservadores na Bulgária

Com 97% dos votos apurados, o conservador e populista partido Gerb, do ex-primeiro-ministro Boiko Borisov, venceu as eleições realizadas neste domingo, 26, na Bulgária, mas precisará do apoio de mais duas legendas para formar um governo estável, segundo dados divulgados nesta segunda,27. A informação é da Agência EFE.

O Gerb obteve 32,63% dos votos, à frente do Partido Socialista Búlgaro (BSP), de Kornelia Ninova, com 27,1%, segundo a informação, ainda provisória, da Comissão Central Eleitoral.

Em terceiro lugar, com 9,08%, aparece a aliança Patriotas Unidos, integrada por três formações ultranacionalistas e com um forte discurso xenofóbico, seguida do Movimento de Direitos e Liberdades, o partido da minoria turca, que conseguiu 8,98%.

Com 4,16%, entra também no Parlamento o novo partido Volya, do empresário Veselin Mareshki.

Pendente ainda da distribuição oficial das 240 cadeiras, esse resultado permite prever uma complicada negociação para formar o governo.

Uma vez que os socialistas se recusaram, durante a campanha, a formar uma grande coalizão com o Gerb, Borisov precisará do apoio de pelo menos mais dois partidos para conseguir maioria suficiente de governo.