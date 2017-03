(foto: SMCS)

As aulas nas escolas da rede municipal de ensino foram retomadas na manhã desta segunda-feira, 27. Os professores municipais de Curitiba decidiram suspender a greve, em assembleia realizada na última sexta-feira, 24, depois de seis dias corridos parados. Além do fim da paralisação, eles aprovara que a categoria siga em estado de greve. Isso significa que a qualquer momento eles podem voltar a parar as atividades.

Na sexta-feira segundo informações da prefeitura, das 185 escolas municipais, 130 funcionaram normalmente, 27 tiveram atendimento parcial e 28 não abriram. Ainda conforme a administração pública, a capital tem cerca de 101 mil alunos na rede municipal de ensino.

Os professores municipais reivindicam a implantação de um plano de carreira. Por lei, a nova tabela salarial deveria ter sido implantada em dezembro de 2016, mas, até agora, não existe nenhuma definição sobre o assunto. De acordo com as informações da Secretaria Municipal de Educação falta ainda regulamentar a implantação do plano.

A categoria pede ainda a contratação de novos professores. O Sindicato dos Servidores do Magistério Municipal de Curitiba (Sismmac) afirma que há uma defasagem de quase mil professores na rede municipal.