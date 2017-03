Grêmio tira lições de 2016 e monta estratégia para maratona decisiva

PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - Não terá descanso. Desde esta semana até o fim do Campeonato Gaúcho o Grêmio terá jogos decisivos em meio a fase de grupos da Libertadores. Com "time alternativo" sempre que puder dar folga ao time de cima, o clube traça um planejamento para a longa maratona que se avizinha de olho nas lições do ano passado. Um compromisso está decidido que será da equipe suplente: na próxima quarta-feira diante do São Paulo em Rio Grande. Classificado, o Grêmio só terá na partida a decisão sobre em que posição acabará a primeira fase. Em seguida, os titulares entram em campo contra adversário a ser definido, em local também ainda incerto, no duelo de ida das quartas de final do Gauchão. O jogo ocorrerá no primeiro fim de semana de abril. Na quarta seguinte, mesmo que precise da vitória para se classificar, novamente os reservas devem ser utilizados contra o América-MG pela última rodada do grupo B da Primeira Liga. O torneio é considerado menos importantes que os demais. E a partir daí, apenas decisões do Estadual alternadas com jogos diante de Deportes Iquique e Guarani do Paraguai pela Libertadores. "Vou trocar mais umas ideias e vamos levar uma outra equipe para Rio Grande. Não vamos deixar de buscar a vitória, mas temos que agir com inteligência. Estamos viajando e jogando muito", disse o técnico Renato Gaúcho. "Provavelmente nosso time estará bem modificado em Rio Grande", completou. Oportunidade para jogadores que querem ganhar espaço, caso do argentino Gastón Fernández, do atacante Everton, do lateral Bruno Cortez e do jovem Lincoln. Todos devem atuar. Já para o começo da fase de mata-mata do Gauchão, a meta é colocar sempre a equipe titular. No ano passado o Grêmio optou por escalar reservas na semi contra o Juventude fora de casa, priorizando a Libertadores. Perdeu por 2 a 0 e não conseguiu reverter na Arena, ficando fora da decisão. "A ideia é jogar com o que tivermos de melhor as quartas e o Iquique. Só quem estiver chance de lesão poderá ser preservado. Vamos com força para ganhar", afirmou o vice de futebol Odorico Roman. Em meio a isso, o Grêmio busca tempo para retornos importantes no time. Maicon e Pedro Geromel recuperam-se de lesão e devem ser colocados na equipe aos poucos, mesmo que o momento seja decisivo. Nesta segunda-feira o elenco se reapresenta. Como o time utilizado na quarta será reserva, os titulares terão tempo para aproveitar antes do início de uma longa maratona. - Confira a sequência de jogos do Grêmio: 29.03 - São Paulo-RS (fora) 01 ou 02.04 - Quartas de final Gauchão 05.04 - América-MG (Casa) 08 ou 09.04 - Quartas de final Gauchão 11.04 - Deportes Iquique (casa) 15 ou 16.04 - Semifinais do Gauchão (se passar) 20.04 - Guarani-PAR (fora) 22 ou 23.04 - Semifinais do Gauchão (se passar) 27.04 - Guarani-PAR (casa) 30.04 - Final do Gauchão (se avançar) 03.05 - Deportes Iquique (fora) 07.05 - Final do Gauchão (se avançar)