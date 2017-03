De fora, Jair vê Botafogo aumentar ainda mais 'leque de opções' para ataque

SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Suspenso por conta da expulsão contra o Fluminense, o técnico Jair Ventura, das arquibancadas do Moça Bonita, certamente gostou do que viu na vitória por 2 a 0 sobre o Bangu, na tarde do último domingo (26). Não tanto pela apresentação do Botafogo, e sim pelas opções ofensivas que podem, na sequência da temporada 2017, serem-lhe bastante úteis: Joel e Sassá. Até aqui, o ataque base do Botafogo vem sendo formado por Rodrigo Pimpão e Roger, com nove e oito jogos cada como titular em 2017, respectivamente. Mas as opções de Jair Ventura mostram que estão cada vez mais preparadas não apenas para substituí-los em uma eventual necessidade, mas também para sair jogando quando for preciso, dependendo de cada jogo. Contratado no início do ano, Joel fez no último domingo apenas a sua quinta partida com a camisa alvinegra, sendo a terceira como titular. Enfim marcou seu primeiro gol, e acabou elogiado por Emílio Faro, auxiliar de Jair que esteve no comando do time contra o Bangu. "O Joel vem se destacando nos treinos, vem crescendo. É um jogador que veio com a confiança de todo mundo, tem uma expectativa grande em cima dele. O Jair optou em dar oportunidade para ele nessa partida", disse Emílio Faro em coletiva. E se por um lado Joel fez o seu primeiro gol com a camisa alvinegra, Sassá, de pênalti, marcou pela primeira vez desde que foi afastado no início do ano por indisciplina e mais uma vez conseguiu ajudar a equipe, assim como nos últimos jogos. Com o atacante aparentemente "nos trilhos" depois da polêmica, sua entrada tende a ser cada vez mais frequente. "A gente brinca com o Sassá que o grande segredo da vida dele é quebrar o retrovisor. Ele olhar para frente, o que ficou para trás não vai ser mudado. Para frente, está na mão dele", disse o auxiliar de Jair Ventura, que volta ao banco de reservas do Botafogo na próxima quinta-feira (30), quando o time visita a Portuguesa-RJ pelo Campeonato Carioca.