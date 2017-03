Corinthians joga última rodada do Paulista com a cabeça no mata-mata

DIEGO SALGADO SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Mesmo classificado e com a vantagem de receber o duelo de volta das quartas de final na Arena em Itaquera, o Corinthians contará com a força máxima do elenco desde este meio de semana. Para o duelo contra o Linense, marcado para quarta-feira, o time do Parque São Jorge contará com a sua melhor versão, sem olhar para a situação confortável na tabela. A ideia da comissão técnica de Fábio Carille é usar o confronto do meio de semana como o último teste antes do mês de abril decisivo. Além da fase de mata-mata do Campeonato Paulista, o Corinthians enfrentará jogos decisivos pela Copa do Brasil (Internacional) e Sul-Americana (Universidad do Chile). Depois do empate por 1 a 1 no clássico contra o São Paulo, no último domingo, Fábio Carile sentenciou: não haverá folga para quem possuir condições de jogo neste meio de semana. Pablo e Rodriguinho, suspensos pelo terceiro cartão amarelo, estão fora do compromisso pela última rodada. "Não tem descanso. Estamos indo para a última rodada da fase classificatória com vantagem sobre o Santos e São Paulo. Vamos com força total. Indo para a semifinal só decidiríamos contra o Palmeiras fora de casa", declarou o técnico corintiano, já conjecturando o futuro do time no Estadual. O Corinthians somou 21 pontos a uma rodada do fim da fase de classificação; a vantagem para o Santos, dono da terceira melhor campanha, diminuiu para apenas dois pontos depois do quarto confronto seguido sem vitória do time de Fábio Carille no Estadual. Assim como nos últimos anos, a pontuação segue em contagem na etapa de mata-mata. Portanto, a vitória na quarta-feira sobre o Linense afastaria a pressão do Santos, que, embalado por dois triunfos consecutivos, aparece como a maior ameaça ao mando de campo corintiano em uma possível semifinal. O Grupo A, já vencido pelo Corinthians, é o único sem o confronto de quartas de final definido. Botafogo-SP e Ituano brigam pela última vaga de classificados ao mata-mata. Palmeiras x Novorizontino, Santos x Ponte Preta e Linense x São Paulo serão os outros duelos pela primeira etapa decisiva da competição.