Redação Bem Paraná com Blog Arte do redor

27/03/17 às 10:08 - Atualizado às 10:09 Redação Bem Paraná com Blog Arte do redor

(foto: Chico Nogueira/Divulgação)

Com mais de 50 anos de carreira como a atriz, Regina Vogue ganha a mostra “As mulheres em Regina Vogue”, que inaugura nesta segunda, dia 27/03, no hall da Secretaria de Estado da Cultura (SEEC), a partir das 17 horas, com entrada gratuita. A data também celebra o Dia Mundial do Teatro.

Leia mais no Blog Arte ao redor