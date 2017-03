São Paulo deve decidir liderança do grupo sem Cueva, Pratto e Buffarini

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Mais uma vez, o São Paulo deve ser prejudicado pela não paralisação do Campeonato Paulista durante a data Fifa. Na dependência de uma vitória sobre o São Bernardo na próxima quarta-feira (29) -e um tropeço do Linense diante do Corinthians- para liderar o Grupo B e ter a vantagem do mando de campo nas quartas de final, a equipe de Rogério Ceni precisará enfrentar novamente os desfalques. A partida em São Bernardo está agendada para quarta-feira, às 21h45 (de Brasília), no Estádio Primeiro de Maio. Um dia antes, Cueva, Lucas Pratto e Buffarini ainda estarão com as respectivas seleções, em compromissos importantes pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo. Camisa 10 e titular absoluto da seleção peruana, Cueva entra em campo com os compatriotas na terça, às 23h45 (de Brasília), para encarar o vice-líder Uruguai, em Lima. O meia deve chegar a São Paulo somente horas antes do compromisso no ABC e sob a fadiga de uma longa viagem -mais de 4h em média. Já Buffarini e Pratto se encontram com a seleção argentina na altitude de 3.600 metros de La Paz. Também na terça, mas às 17h, a equipe alviceleste encara a Bolívia. Os são-paulinos devem ser opções no banco de reservas de Edgardo Bauza, o que poderá aliviar a condição física da dupla antes da viagem de pouco mais de 3h até a capital paulista. Esta incógnita incomoda Rogério Ceni. O treinador são-paulino, a três dias do compromisso, não possui as garantias de contar com os três importantes reforços para o jogo no ABC. "O Cueva deve jogar [pelo Peru]. Voo de Lima para cá. Se ele jogar, muito risco para trazer. E o Pratto e Buffarini jogam em La Paz, cinco horas daqui. Não sei se vão jogar", despistou Rogério Ceni, que já adotou um discurso conformista depois do empate por 1 a 1 com o Corinthians, no domingo. "Temos grandes jogadores aqui. Temos de destacar isso: sem três jogadores, mais o Bruno, time conseguiu fazer boa partida, com 60% de posse de bola e mais finalizações. (...) Só o resultado final que não esperávamos", lamentou o treinador são-paulino. São Paulo e Linense somam 19 pontos depois de 11 partidas na fase de classificação do Paulistão. A equipe do interior do Estado leva vantagem pelo critério de vitórias conquistadas -5 contra 4. Desta forma, a equipe de Ceni precisa superar o rival na pontuação para jogar no Morumbi o duelo da volta nas quartas de final.