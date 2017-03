(foto: Arquivo Bem Paraná)

A Comissão Especial para Estudo e Reforma do Regimento Interno da Câmara de Curitiba vai se reunir na próxima segunda-feira (27), às 15 horas, para debater sugestões de alteração apresentadas pelos vereadores. No auditório do Anexo II, os 19 membros do colegiado irão analisar uma minuta elaborada com diversas propostas, além de um documento encaminhado pelo gabinete da Professora Josete (PT).

