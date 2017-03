Agendamento de consultas por telefone será debatido na Câmara

(foto: CMC)

A Comissão de Economia, Finanças e Fiscalização da Câmara Municipal vai se reunir nesta (28), às 8 horas. Um dos projetos na pauta é para o agendamento de consultas médicas em unidades de saúde, para pacientes idosos e pessoas com deficiência, por telefone (005.00073.2017). A matéria é de iniciativa de Tico Kuzma (Pros) e a relatoria está com Ezequias Barros (PRP).



Outra proposta que poderá ser discutida é o projeto de lei complementar que dispõe sobre o fornecimento de protetor solar para funcionários de empresas de ônibus que trabalham expostos ao sol em Curitiba (002.00004.2017). O autor, Rogério Campos (PSC), pretende obrigar todas as empresas de transporte coletivo a fornecer o produto, com fator de proteção solar (FPS) superior a 15, que proteja contra os raios UVA e UVB. A relatoria é de Bruno Pessuti (PSD).



Campos, no entanto, protocolou um requerimento em que submeterá ao plenário, nesta segunda-feira (27), a retirada da proposta da lei, com a justificativa de readequação do texto (073.00001.2017). Outra, similar (005.00190.2017), foi apresentada pelo vereador nesta sexta-feira (24).



Também devem participar da reunião, que será na sala 2 das comissões, o presidente do colegiado, Thiago Ferro (PSDB), o vice, Mauro Ignácio (PSB), e os demais integrantes: Dr. Wolmir (PSC), Mauro Bobato (PTN), Paulo Rink (PP), Professora Josete (PT) e Sabino Picolo (DEM).