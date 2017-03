Sabores de Curitiba começa com aula-show na Praça 19 de Dezembro

Para celebrar os 324 anos de Curitiba, a Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento preparou uma programação especial, a Sabores de Curitiba, que começa nesta segunda-feira (27/03) e vai até 8 de abril. A programação terá aulas-shows gratuitas com cozinheiros renomados, descontos especiais para compras nos Armazéns e Sacolões da Família e no Nossa Feira, cardápio assinado por chef de cozinha em Restaurante Popular e o lançamento do projeto Horta do Chef, de melhoria da renda de agricultores urbanos.

“Da horta ao prato da população, passando pelos pontos de compra, como armazéns, feiras, mercados e sacolões, queremos mostrar à população da capital que é possível, sim, se alimentar com qualidade, criatividade e de forma saudável”, destaca o secretário Municipal de Agricultura e Abastecimento, Luiz Gusi. “Além disso, todos os eventos têm a missão de valorizar a cadeia do alimento, em especial a agricultura local, uma das prioridades do prefeito Rafael Greca”, acrescenta ele.

A programação começa na segunda-feira (27/03), às 19 horas, com a aula-show do chef Dudu Sperandio para os frequentadores do Nossa Feira, que reúne cooperativas de produtores da Grande Curitiba, na Praça 19 de Dezembro, no Centro. “Será uma oportunidade única de mostrar para as pessoas como pode ser prazeroso ir à feira, comprar alimentos saudáveis e ir para casa preparar uma refeição saborosa”, diz o cozinheiro, que prefere guardar segredo sobre a receita que irá ensinar.

Além de Sperandio, dez outros chefs darão aulas-show até o dia 8 de abril nas feiras, mercados, Sacolões e Armazéns da Família e hortas da Prefeitura. Manu Buffara, Beto Madalosso, Gabriela Carvalho, Delio Canabrava, Joy Perine, Zico Garcez, Kauê Henrique, Lenin Palhano, Celso Freire e Eva dos Santos também prometem combinar de forma saudável e inusitada ingredientes, como hortigranjeiros e outros gêneros alimentícios.

Todas as atividades são gratuitas, não é preciso fazer inscrição e ao fim das aulas-show os participantes receberão as receitas (que também serão disponibilizadas no site da Prefeitura).

Horta do Chef

Na terça-feira (28/03), o prefeito Rafael Greca lança o projeto Horta do Chef, de melhoria da renda de produtores do Campo de Santana e Tatuquara, que passarão a fornecer ingredientes a profissionais de restaurantes de Curitiba. Manu Buffara, Celso Freire, Lênin Palhano, Gabriela Carvalho, Dudu Sperandio e Ivan Lopes já confirmaram participação no programa que visa melhorar a renda desses horticultores urbanos.

Manu, que será a primeira profissional de renome a assinar o protocolo do Horta do Chef, se diz empolgada com a chance de trabalhar com os agricultores. “A maioria é idoso, aposentado. Além de eles poderem ter uma melhor qualidade de vida, com este contato diário com a terra e o plantio dos alimentos, agora eles também passarão a ter uma renda extra”, avalia ela, que, no mesmo dia da assinatura do protocolo com o prefeito Rafael Greca (28/03), dará uma aula-show para os agricultores do Rio Bonito, no Campo de Santana.

Restaurante Popular

Na quinta-feira (30/03), o chef Ivan Lopes vai finalizar o menu que será servido no Restaurante Popular do Pinheirinho. Ele promete um “sassami” (peito) de frango com quiabo e feijão com maxixe inesquecíveis. “Será uma experiência única preparar esses pratos para a população”, frisa o cozinheiro. Ivan explica que os dois ingredientes principais, o quiabo e o maxixe, são muito saborosos e saudáveis, ricos em vitaminas C e B, além de sais minerais, como cálcio e fósforo.

Apesar do chef participar apenas da finalização dos pratos no Restaurante Popular do Pinheirinho, as demais unidades do programa da Prefeitura (Matriz, CIC/Fazendinha e Sítio Cercado) também irão servir o mesmo cardápio, que compreende sempre seis itens, entre acompanhamentos, salada e sobremesa. Os quatro restaurantes populares atendem, diariamente, 4,2 mil pessoas, que têm acesso a um cardápio balanceado a R$ 2.

Preços especiais

Ainda dentro da programação do Sabores de Curitiba, de 28 de março e 1 de abril, os 33 Armazéns da Família estarão comercializando 11 alimentos saudáveis com preços até 8% mais baratos que os preços normais.

A lista é formada por arroz integral, arroz parboilizado, farinha de mandioca branca, feijão preto, feijão de cor, lentilha, trigo para quibe, broa de centeio, posta de tilápia, macarrão de arroz (para dietas especiais) e frango.

No dia 29 de março, quando se comemora o aniversário da cidade, os 15 Sacolões da Família e os três pontos de quarta-feira do Nossa Feira (Barreirinha, Uberaba e CIC/Campo Alegre) estarão oferecendo frutas, verduras e legumes por R$ 1,79 o quilo, um desconto de 21,8% em comparação aos R$ 2,29 praticados normalmente.



Sabores de Curitiba:



27/03 - Segunda-feira

19h - Aula-show com Dudu Sperandio

Local: Feira do Programa Nossa Feira, na Praça 19 de Dezembro, lateral com a Rua Paula Gomes, no Centro

28/03 – Terça-feira

10h30 - Lançamento do programa Horta do Chef, com assinatura de Protocolo de Intenções entre Prefeitura de Curitiba, a Associação de Moradores que cultivam a Horta Comunitária do Rio Bonito e a chef Manu Buffara

11h - Aula-show com Manu Buffara

Local: Horta Comunitária do Rio Bonito, no Campo do Santana. (Vá pela BR-116, sentido Fazenda Rio Grande, passe a estação da Eletrosul e pegue a primeira à direita. Vá até o final da rua, vire à direita e siga mais 500 metros pela Rua Aretuza Machado de Andrade, na altura do número 72)

19h – Aula-show com Beto Madalosso

Local: Feira Noturna da Piazza San Marco, em Santa Felicidade (em frente ao Terminal de Santa Felicidade).

29/03 – Quarta-feira

16h – Aula-show com Gabriela Carvalho

Local: Armazém da Família/Sacolão da Vila Sandra, na Rua Robert Redzimski, s/nº (esquina com Rua João Dembinski), CIC

19h – Aula-show com Delio Canabrava

Local: Feira Noturna do Hugo Lange (Rua Presidente Rodrigo Otávio, entre as ruas Augusto Stresser e Deputado Carneiro de Campos)

30/03 – Quinta-feira

10h30 - cardápio do Restaurante Popular pelo chef Ivan Lopes

Local: Restaurante Popular do Pinheirinho (Rua Marechal Rondon, 40, Capão Raso)

31/03 – Sexta-feira

11h30 - Aula-show com Joy Perine

Local: Mercado Regional do Cajuru (Avenida Prefeito Mauricio Fruet, 1.880, Cajuru, próximo ao terminal Capão da Imbuia)

19h - Aula-show com Zico Garcez

Local: Feira da Praça da Ucrânia (entre as ruas Padre Agostinho e Padre Anchieta, Bigorrilho)

01/04 - Sábado

10h30 - Aula-show com Kauê Henrique

Local: Feira Livre do Alto da Glória (Rua Alberto Bollinger, entre as ruas Augusto Stresser e Rua Itupava, Alto da Glória)

12h - Aula-show com Lênin Palhano

Local: Mercado Municipal de Curitiba (Avenida Sete de Setembro, 1.865. Entradas Sete de Setembro, Avenida Presidente Affonso Camargo, Rua da Paz e Rua General Carneiro)

02/04 - Domingo

10h30 – Aula-show com Celso Freire

Local: Feira Livre da Praça 29 de Março, Mercês

08/04 – Sábado

10h30 - Aula-show com Eva dos Santos

Local: Feira Orgânica do Passeio Público (Rua Presidente Faria esquina com Rua Carlos Cavalcanti, Centro.

Preços especiais de 11 produtos nos Armazéns da Família:

Arroz integral (1kg) - R$ 2,30

Arroz parboilizado (5 kg) - R$ 10,76

Farinha de mandioca branca (1kg) - R$ 2,99

Feijão preto (1 kg) - R$ 3,29

Feijão de cor (1k) - R$ 3,79

Lentilha (500 gr) - R$ 5,84

Trigo para quibe (500 gr) - R$ 1,67

Broa de centeio (450 gr) - R$ 4,19

Posta de tilápia (1 kg) - R$ 13,78

Macarrão de arroz (500 gr) - R$ 1,75

Frango (1 kg) - R$ 4,19