Saga Star Wars pode durar mais 15 anos, diz CEO da Disney

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Bob Iger, CEO da Disney, disse em entrevista ao site "The Hollywood Reporter" na última quinta-feira (23) que os filmes da saga de Star Wars podem continuar a ser produzidos por mais 15 anos. "Estamos começando a falar sobre o que pode acontecer depois do episódio 9. O que poderia durar outra década e meia de histórias", afirmou Iger. Iger também disse que o novo filme de Han Solo mostrará a vida do personagem dos 18 aos 24 anos e está previsto para 2018. Além do spin-off, será lançado em dezembro deste ano o nono episódio da saga, "Os Últimos Jedis", com direção de Rian Johnson.