Emma Watson diz que interpretar Bela e Hermione no cinema é 'uma experiência única'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Emma Watson ganhou fama como a bruxinha Hermione, na saga "Harry Potter", adorada por toda uma geração. Agora, a atriz britânica teve a chance de viver a protagonista de "A Bela e a Fera", uma nova versão do filme animado que também conquistou milhares de pessoas. De acordo com ela, poder viver as duas personagens é uma oportunidade única. "Eu acho que sou realmente sortuda", disse ao jornal irlandês "Irish Independent". "Para mim, Bela era a heroína da minha infância. A animação foi lançada dois dias depois do meu nascimento. E então, quando era adolescente, eu passei a idolatrar Hermione. Ter a chance de interpretar esses dois ídolos da minha infância é provavelmente uma experiência rara e única", disse. Aos 26 anos e com duas personagens de peso no currículo, Emma falou também sobre as diferenças entre viver Bela e Hermione no cinema. "Eu acho que saí de 'A Bela e a Fera' com mais confiança, com mais habilidade e mais crença em mim mesma. Quando eu saí de 'Harry Potter', decidi ir para a universidade, o que não foi uma decisão de carreira que agradou as pessoas com quem trabalhava."