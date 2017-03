Redação Bem Paraná com assessoria

27/03/17 às 11:34 - Atualizado às 11:39 Redação Bem Paraná com assessoria

(foto: Arquivo Bem Paraná)

O Ministério da Agricultura informou nesta segunda-feira (27) que mais dois frigoríficos alvos da Operação Carne Fraca foram interditados: Souza Ramos, em Colombo, e Transmeat, em Balsa Nova. ambos ficam em cidades da Região Metropolitana de Curitiba.

O governo federal explicou que a decisão de interditar os frigoríficos foi tomada após fiscais auditarem essas unidades. O ministério não chegou a especificar os motivos, somente informou que foram encontrados indícios de falhas.

No último dia 17, quando a Carne Fraca foi deflagrada pela Polícia Federal, três frigoríficos já haviam sido interditados: um da BRF, em Mineiros (GO), e dois da Peccin Agro Industrial, sendo um em Curitiba (PR) e outro em Jaraguá do Sul (SC).

Segundo as investigações da PF, fiscais do Ministério da Agricultura se envolveram em um esquema de liberação de licenças para frigoríficos sem a devida fiscalização, em troca de propina.

Recolhimento dos produtos

Na última sexta (24), a Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon), vinculada ao Ministério da Justiça, determinou que todos os produtos dos frigoríficos Souza Ramos, Transmeat e Peccin sejam recolhidos do comércio.