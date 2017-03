(foto: Arquivo Bem Paraná)

A gestão do prefeito Rafael Greca (PMN) anunciou hoje novas medidas do pacote de ajuste fiscal para equilibrar as contas de Curitiba. Intitulado por Greca de “Plano de Recuperação de Curitiba”, o pacote prevê a suspensão dos planos de carreira e o adiamento da data-base dos servidores públicos municipais de 31 de março para novembro. Ele também revê as regras para a concessão de uma série de benefícios dos servidores, como licença-prêmio, 13º salários, gratificações e auxílios. Também haverá aumento de alíquotas de impostos como o Imposto sobre Transmissão de Bens Imobiliários (ITBI) e mudanças no Cartão Transporte.

