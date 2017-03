Ministério da Agricultura interdita mais 2 frigoríficos por Operação Carne Fraca

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Ministério da Agricultura informou nesta segunda (27) que interditou outros dois frigoríficos no Paraná. A ação se baseou nas investigações da Operação Carne Fraca, deflagrada no dia 17 de março pela Polícia Federal. Os alvos foram os frigoríficos Souza Ramos, em Colombo (PR) e o Transmeat, em Balsa Nova (PR). O Ministério da Agricultura não informou os motivos das novas interdições, mas afirmou que o ministro Blairo Maggi concederá entrevista coletiva no final da tarde desta segunda (27) para apresentar um balanço da operação. O Ministério da Agricultura já havia interditado duas unidades da Peccin, uma em Curitiba (PR) e outra em Jaraguá do Sul (SC). Já a BRF teve atividades paralisadas em seu frigorífico de Mineiros (GO).