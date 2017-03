Transparência permeia os problemas da saúde pública, diz secretário de SP

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Transparência é a questão que permeia os grandes problemas da saúde pública, afirmou David Uip, secretário de Saúde do Estado de São Paulo, na abertura do 4º Fórum Saúde no Brasil: Transparência e Prevenção. "Os quatro macro problemas da saúde são subfinanciamento, qualidade de gestão, desvios e desperdícios e judicialização. A transparência é uma questão de governo, permeia todos eles", disse o secretário na abertura do fórum. Uip defendeu aprimoramento da gestão e mecanismos de verificação, como controladoria de saúde, como formas tanto de aumentar a transparência do setor quanto de aumentar sua eficácia. "Os resultados de auditorias [realizadas pela Secretaria da Saúde] nos causam grande preocupação. Muitas vezes, não é nem dolo ou má fé, mas falta qualidade de gestão", disse ele. Para Uip, o Brasil não está satisfeito com a falta de transparência, mas as pessoas não se assustam mais com práticas irregulares cometidas por todos os setores da sociedade. "Não dá para competir com a corrupção, ela oferece muito mais do que qualquer salário. Se o profissional não for íntegro, é fácil de corromper. Por isso é muito importante a formação médica de qualidade", disse Uip. O aumento do número de faculdades de medicina foi questionado pelo secretário. "Como fazer uma boa formação com esse número de faculdades? Acredito que viveremos um problema muito complicado na formação de médicos com valores éticos", afirmou o secretário. Promovido pela Folha de S.Paulo e patrocinado patrocinado por FenaSaúde, Amil e Abimed, o evento acontece nesta segunda (27) e terça (28) no MIS (Museu da Imagem e do Som), em São Paulo.