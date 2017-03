Sem Michel Bastos, Baptista ensaia time com Hyoran entre os titulares

JOSÉ EDGAR DE MATOS SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Mesmo com o pensamento de colocar força máxima nesta quarta-feira (29), diante da Ponte Preta, pela última rodada da fase de grupos do Campeonato Paulista, Eduardo Baptista deve promover alguns testes em Campinas. Nesta segunda, por exemplo, o treinador esboçou o time titular com novidades: Hyoran ganhou uma chance entre os 11 na atividade. Inscrito no último sábado na vaga de Arouca, fora por lesão, Hyoran trabalhou ao lado de Raphael Veiga, Róger Guedes e Erik no setor de meio-campo; Felipe Melo, poupado do duelo de sábado contra o Audax, retomou o lugar na equipe titular nesta segunda-feira. Pela manhã, Eduardo Baptista trabalhou o setor defensivo com Fabiano, Edu Dracena, Vitor Hugo e Zé Roberto. Para o ataque, Willian novamente ressurgiu entre os titulares; Alecsandro, que iniciou entre os 11 o empate por 2 a 2 contra o Audax, participou do treinamento entre os reservas. No gol, outra novidade: Vinicius Silvestre trabalhou entre os titulares na manhã desta segunda-feira. A comissão técnica não contou com dois importantes nomes; fora os convocados Dudu (Brasil), Alejandro Guerra (Venezuela), Miguel Borja e Yerry Mina (Colômbia). Michel Bastos e Tchê Tchê (suspenso do jogo de quarta-feira) permaneceram na academia. O Palmeiras volta às atividades na tarde desta terça-feira, novamente na Academia de Futebol. Diante da proximidade da fase de mata-mata, Eduardo Baptista fechará novamente o ensaio tático: apenas o aquecimento será liberado para a imprensa.