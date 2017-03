Manchester City libera, e Gabriel Jesus seguirá tratamento no Palmeiras

JOSÉ EDGAR DE MATOS SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Muito mais do que uma simples visita. Assim, Gabriel Jesus aproveita os dias no Brasil e na Academia de Futebol. Depois de conhecer na última sexta-feira as instalações do novo centro de excelência do local, o atacante do Manchester City também realizará parte do trabalho de fisioterapia sob a orientação de Jomar Ottoni. A informação foi publicada pelo Globoesporte e confirmada pelo UOL Esporte na manhã desta segunda-feira (27). Jesus, inclusive, já iniciou as sessões de fisioterapia na Academia de Futebol. O trabalho direto com Jomar Ottoni, fisioterapeuta do Palmeiras, só ocorre após avaliação do Manchester City. Na última semana, profissionais do clube inglês estiveram na Academia de Futebol para conhecer a estrutura do novo centro de excelência, recentemente reformado.