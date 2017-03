Conheça 13 adaptações literárias que estão no Netflix

(foto: Divulgação)

No dia 31 de março você terá a chance de descobrir o maior enigma do mês: os 13 motivos pelos quais Hannah Baker tirou a própria vida em 13 Reasons Why, nova série original da Netflix. E você sabia que essa série foi adaptada a partir de um livro best seller do escritor Jay Asher? E ele não é o único sucesso que nasceu da literatura. Confira uma lista com 13 títulos que preparamos com as maiores adaptações literárias que você respeita.

Desventuras em Série

Essa franquia de livros fez tanto sucesso que não tinha como ter outro rumo: virou uma série também de sucesso. Baseada no best-seller do escritor Lemony Snicket (Daniel Handler) e estrelando Neil Patrick Harris, Desventuras em Série conta a história trágica dos irmãos Violet, Klaus e Sunny Baudelaire, órfãos e herdeiros de uma fortuna que o maldoso guardião, Conde Olaf, constantemente tenta roubar. Não prometemos final feliz.

13 Reasons Why

13 Reasons Whyé a adaptação de livros best sellers do renomado autor Jay Asher que deu o que falar.A série traz os desdobramentos do suicídio de Hannah Baker e de quando Clay Jensen - seu colega de classe descobre fitas cassete gravadas na sua casa. Na fita, Hannah explica as treze razões pelas quais decidiu acabar com sua vida. Você teria coragem de ouvir essas fitas?

House of Cards

Eu sei que todos conhecemos e amamos House Of Cards, mas você sabia que a série nasceu da literatura também? O livro, que também chama House Of Cards, traz Francis Urquhart, líder da bancada governista do Parlamento britânico e que faz de tudo para manter o poder a qualquer custo. Mais semelhanças? Temos uma jovem jornalista que quer desmascará-lo.

Cooked

O autor best-seller, Michael Pollan, tinha duas missões: examinar a necessidade humana primordial de cozinhar e emitir um chamado para uma volta das pessoas à cozinha, a fim de recuperar as tradições perdidas. E foi o que ele fez. Primeiro escreveu Cooked, que logo virou um sucesso. E recentemente virou uma série original da Netflix, em que cada um dos quatro episódios examina um dos elementos físicos usados ao longo dos tempos para transformar ingredientes crus em deliciosos pratos através da cozinha: fogo, água, ar e terra. Deu água na boca?







Quatro estações em Havana

Essa série foi adaptada pelo próprio escritor Leonardo Padura e traz a violência no coração da Havana de 1989 - quando a União Soviética ainda era um grande apoio político de Cuba. Com toda a criminalidade a solta, o detetive Mario Conde ronda a cidade para desmascarar os crimes mais obscuros. Uma forma de entender Cuba como nunca antes.

Life, Animated

O livro de Ron Suskind só chega em maio às livrarias, mas você já pode se antecipar e dar play nesse documentário que foi indicado ao Oscar deste ano. Acompanhe a história de Owen Suskind, desde quando aprendeu a se comunicar com a ajuda de desenhos animados, até hoje, quando se prepara para entrar na vida adulta.







O Sal da Terra

Este documentário, baseado no livro homônimo e dirigido pelo filho de Sebastião, Juliano, e pelo premiado diretor Wim Wenders, faz uma retrospectiva do trabalho do fotógrafo, que segue há 40 anos os passos de uma humanidade em mutação. A produção foi indicada ao Oscar de Melhor Documentário

A Viagem

Baseado no livro "Atlas de Nuvens", de David Mitchell, o filme conduz o espectador por seis histórias que se conectam no tempo e no espaço, mostrando a vida de diferentes personagens. Para aqueles que gostam de um filme complexo.

Under the Dome

Under the Dome é um clássico de Stephen King e conta a história de moradores de uma pequena cidade americana, que de repente se veem presos dentro de uma enorme e transparente cúpula indestrutível. Sem acesso ao mundo exterior, eles precisam aprender a sobreviver entre as diversas tensões que começam a acontecer.

12 Anos de Escravidão

O vencedor do Oscar de Melhor Filme, foi baseado no livro de Solomon Northup e conta a história de um negro livre que vivia em paz com sua família até que foi sequestrado, acorrentado e vendido como escravo. Durante doze anos ele vive entre dois senhores que exploram seus serviços.

Quebrando a banca

O livro de Ben Mezrich foi adaptado e um de seus protagonistas é o eterno Frank Underwood. A história se passa em Las Vegas e mostra um aluno brilhante do MIT que precisa de dinheiro para pagar a faculdade. Ele então acaba entrando para um grupo de estudantes que utilizam o conhecimento matemático para ganhar nos cassinos da cidade.







Bonequinha de Luxo

O clássico de Truman Capote, Bonequinha de Luxo, foi adaptado com sucesso e alavancou a carreira de Audrey Hepburn. No filme ela é Holly Golightly, uma garota de programa que está decidida a se casar com um milionário. Um pouco perdida, passa os dias tomando café da manhã em frente à joalheria Tiffany, quando seus planos mudam e ela conhece Paul Varjak, um jovem escritor bancado pela amante.

Orgulho e Preconceito

Jane Austen teve seu célebre livro adaptado para o cinema e conta a história de Elizabeth, uma jovem que enfrenta a pressão da família para se casar. Porém, quando conhece Darcy, a natureza extremamente reservada dele ameaça a relação.