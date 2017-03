Prefeitura faz mutirões de saúde para agilizar filas de consultas

(foto: Divulgação)

As atividades comemorativas pelo aniversário de 324 anos tiveram início com o primeiro dos cinco mutirões de saúde que vão atender a demanda reprimida por consultas e cirurgias.

A ação deve se estender até o fim do próximo ano para atender a demanda reprimida por consultas e cirurgias em quatro especialidades e também por exames. Os mutirões fazem parte do Saúde Já, conjunto de ações que vai diminuir o tempo de espera nas filas por exames, consultas e cirurgias de especialidades beneficiadas.

Já começaram os mutirões de Dermatologia e de Cardiologia. Um mutirão só para Exames Complementares, como Raio-X, ultrassonografia, ressonância, está previsto para 30 de março.

No dia 6 de abril está programado o mutirão para a Ortopedia, área com a maior demanda reprimida. O quinto mutirão será de cirurgia vascular.

Resultados

Pequenas cirurgias dermatológicas

Fila em 9/3 (início do mutirão) - 4.260

Fila em 27/3 - 3.129

Consultas Dermatológicas

Fila em 9/3 (início do mutirão) - 15.810

Fila em 27/3 - 15.000

Cardiologia

Fila em 16/3 (início do mutirão) - 6.066

Fila em 27/3 - 4.802

Hospitais

No primeiro mês de gestão, o prefeito Rafael Greca pagou R$ 80 milhões aos prestadores de serviço e para a rede de hospitais conveniados ao SUS. Com esses recurso, atendimentos à população que haviam sido suspensos pela falta de pagamento na gestão anterior voltaram a funcionar.

Fim das cotas

No ato de revitalização do Laboratório Municipal de Curitiba, o prefeito anunciou o fim das cotas para exames laboratoriais impostas às unidades de saúde. As cotas foram fixadas pela gestão do ex-prefeito Gustavo Fruet, diante da falta de insumos básicos para que o Laboratório Municipal processasse as amostras da rede. O desabastecimento foi causado pela falta de pagamento aos fornecedores – alguns deles estavam ser receber desde 2015.

Ato pelo Avanço na Saúde

Anúncio do repasse de R$ 4,2 milhõesdo Governo do Estado para a reestruturação da rede básica de saúde de Curitiba. Também foi assinado o termo de adesão de Curitiba ao Programa de Qualificação da Atenção Primária à Saúde (Apsus) e à Rede Mãe Paranaense, ambos estaduais.