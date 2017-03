Obras são retomadas em diversos pontos de Curitiba

OBRAS

Apesar da dívida herdada da gestão anterior, de R$ 1,2 bilhão, Curitiba completa 324 anos com melhorias para a população. Na área de infraestrutura, a Prefeitura retomou e iniciou importantes obras, compromisso assumido pelo prefeito Rafael Greca durante a campanha.

Desde janeiro, foram retomadas quatro obras que estavam paradas pela gestão anterior: revitalização da Rua Raul Pompéia, construção do acesso à trincheira da Ceasa, pavimentação e alargamento da marginal da BR-277 no Uberaba e construção da Unidade de Saúde Jardim Aliança.

RETOMADA DAS OBRAS

Unidade de Saúde Jardim Aliança

No início de janeiro a Prefeitura retomou as obras da Unidade de Saúde Jardim Aliança, no Santa Cândida. A unidade, feita em parceria com o governo estadual, tem investimento de R$ 2,1 milhões e está 70% concluída.

Construção do acesso à trincheira da Ceasa

No início do ano foram retomadas as construções das quatro alças de acesso da trincheira da Ceasa. O investimento é de R$ 10,6 milhões, recursos da Prefeitura. A obra fara a ligação das ruas Hasdrubal Bellegard, na CIC, e Dílson Luís, no Tatuquara.

Marginal da BR-277

No dia 23 de janeiro foram retomadas as obras de pavimentação e alargamento da marginal da BR-277, no Uberaba. Iniciadas em 2012, as obras estavam quase paradas há cinco meses. O investimento é de R$ 3,6 milhões. A conclusão é prevista para junho.

Raul Pompéia

No dia 20 de março foram retomadas as obras de conclusão da Rua Raul Pompéia, importante ligação entre a Fazendinha e a CIC. Com 88% de conclusão, a revitalização foi suspensa no ano passado devido a problemas de pagamentos da gestão anterior. O investimento é de R$ 1,3 milhão.

Reativação da Usina de Asfalto Norte

A Prefeitura reativou no dia 21 de março a Usina de Asfalto Engenheiro Gilberto Bueno Coelho, no Abranches. Com a reativação, o custo com pavimentação será reduzido em 30%. A previsão para este ano é que a Usina de Asfalto Norte produza 60 mil toneladas de massa asfáltica, o equivalente a 40 quilômetros de pavimento.

Novas obras

Revitalização da Manoel Ribas

Aguardada há anos, a revitalização terá investimento de R$ 20 milhões. A obra é feita no trecho que vai desde o Contorno Norte (PR-418) até a Rua Madre Clélia Merloni. O início dos trabalhos foi no dia 10 de março.

CONTINUIDADE DE OBRAS EM ANDAMENTO

Creches

São cinco Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs) em construção, que abrirão 866 vagas para crianças de zero a cinco anos. Os investimentos somam R$ 11,5 milhões.

Cine Passeio

A Prefeitura continua com as obras do complexo cultural Cine Passeio, na esquina das ruas Presidente Carlos Cavalcanti e Riachuelo, no Centro, onde funcionava o antigo quartel do Exército. O investimento na obra é de R$ 5,8 milhões.

Obras de drenagem

Em um esforço no início do ano, a Prefeitura conseguiu manter os recursos federais para obras de macrodrenagem na cidade. Havia o risco de o município perder os investimentos em razão do atraso na execução. Os convênios somam R$ 480 milhões a serem usados em obras para macrodrenagem. O convênio com a Caixa Econômica Federal seria extinto em 30 de dezembro.

Linha Verde – Agência Francesa

No final do mês de janeiro o prefeito Rafael Greca assinou contrato de 5 milhões de euros (R$ 17 milhões) com representantes da Agência Francesa de Desenvolvimento (AFD). Os recursos correspondem à última etapa de obras do trecho da Linha Verde com financiamento francês.

Linha Verde Norte

Os trabalhos na Linha Verde Norte, no trecho 3.1, entre o viaduto da Avenida Victor Ferreira do Amaral e as proximidades do Rio Bacacheri, aumentaram de ritmo no início do ano. São cerca de 3,4 quilômetros em obras com investimento de R$ 50 milhões.

Iluminação pública

2017 começou com 678 solicitações do 156 pendentes sobre postes queimados na cidade. Em dois meses a Prefeitura fez a troca de 13.500 lâmpadas queimadas em toda a cidade, ou seja, parques, praças, bosques e vias públicas.

Jardim Botânico

Desde o início do ano a Prefeitura faz obras de melhoramentos no sistema de iluminação do parque. A estufa vai receber um novo sistema para iluminação cênica. O velódromo, pistas de caminhada e o estacionamento também receberam novos postes e luminárias de LED. O investimento é de R$ 289 mil.

Rondas noturnas

A Prefeitura retomou as rondas noturnas para verificar pontos apagados da iluminação pública. Com as rondas, a iluminação pública registrou em janeiro um dos mais altos Índices de Satisfação dos serviços tabulados pelo 156. A satisfação com o serviço passou de 85% em dezembro de 2016 para 92,63% em janeiro de 2017.