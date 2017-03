Redação Bem Paraná com Plantão de Polícia

27/03/17 às 14:36 Redação Bem Paraná com Plantão de Polícia

Um homem, suspeito de ter cometido um latrocínio no último sábado (25) em um bar no Bairro Alto, foi preso no domingo (26), menos de 24 horas após o crime.

O suspeito foi preso no bairro Guabirotuba. Durante a ação da Polícia, um carro utilizado na realização do crime foi apreendido.

Mais informações no pblog Plantão de Polícia