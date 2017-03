Após demora, São Paulo acerta renovação de Rodrigo Caio até 2021

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Depois de uma demora um pouco maior do que a prevista nas negociações, o São Paulo acertou nesta segunda-feira (27) a renovação do contrato do zagueiro Rodrigo Caio. O novo vínculo terá duração até 2021 - o clube já anunciou o acordo em seu Twitter. O São Paulo tentava a renovação desde o ano passado, mas esbarrava em algumas pedidas do estafe do atleta. A principal dela era a equiparação salarial do zagueiro a outros líderes do elenco, e a reforços que chegaram para essa temporada. Titular absoluto, Rodrigo receberá um considerável aumento salarial e também em sua multa rescisória - o zagueiro é alvo constante de interesse europeu, e por pouco não deixou o São Paulo já em duas ocasiões. O São Paulo deu pistas do acordo em redes sociais, e brincou "convidando" o zagueiro a assinar "uma parada importante".