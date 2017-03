Caminhão bate em carro, tomba em penhasco e deixa ferido na Fernão Dias

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um acidente envolvendo um caminhão e um carro interditou parcialmente nesta segunda-feira (27) a rodovia Fernão Dias, na região da serra da Cantareira, em São Paulo. O motorista do caminhão ficou ferido. A Autopista Fernão Dias, concessionária que administra a rodovia, informou que o motorista do caminhão perdeu o controle do veículo, bateu em um carro e tombou em uma mureta. O acidente aconteceu por volta das 6h20 na altura do km 74 da via. O trânsito voltou ao normal às 12h. Com a batida, parte da carga de leite transportada pelo caminhão caiu na pista. Parte do caminhão ficou pendurada no penhasco e funcionários da concessionária tentavam retirá-la. Com o acidente, duas das três faixas da pista sul, sentido São Paulo, estão interditadas e sem previsão de liberação. Às 9h, a concessionária registrava sete quilômetros de congestionamento, e às 10h a pista foi liberada. Segundo a concessionária, o motorista do caminhão teve ferimentos leves, enquanto o do automóvel saiu ileso. De acordo com a PRF (Polícia Rodoviária Federal) a vítima foi encaminhada para o Hospital Geral de Guarulhos.