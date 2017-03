Família envolvida em ocultação de feto é presa no Paraná

Três pessoas da mesma família (pai, mãe e filho) foram presos em flagrante na quinta-feira (23), pelo crime de ocultação de cadáver, na Zona Rural do município de Palotina. O caso está com a delegacia local que investigará também a participação de cada um no crime de aborto e de abuso sexual, contra uma menina de 14 anos, filha do casal preso.

A Polícia chegou até os suspeitos através de uma denúncia de um parto caseiro envolvendo uma menor, ocorrido sem nenhum tipo de assistência médica. “Iniciamos uma série de diligências envolvendo hospitais e cartórios locais, porém não havia nenhum registro do fato”, falou o delegado responsável pelo caso, Aldair da Silva Oliveira.

