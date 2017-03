Em clima de nostalgia, É o Tchan vem a Curitiba

(foto: Divulgação)

No próximo dia 30 de março, o grupo baiano É o Tchan, uma das maiores bandas de axé da história da música nacional, desembarca na capital paranaense. Sucesso absoluto nos anos 90, os músicos se apresentam no palco do Wood’s Curitiba com um show repleto de hits inesquecíveis do passado.

Com quase 30 anos de história, a trajetória do É o Tchan marcou a memória de muitos brasileiros. Sucessos como “Segura o Tchan”, “Dança do Bumbum” e “Cordinha” embalaram festas e carnavais de várias gerações, e as inconfundíveis coreografias ainda são reproduzidas por fãs de todas as idades. O grupo acaba de voltar de uma turnê na Europa que passou por Itália, Suíça, Irlanda, França e Portugal.

Comandado por Beto Jamaica e Cumpadre Washington, o É o Tchan promete agitar o público do Wood’s Curitiba com canções e coreografias que marcaram época, além de a apresentar as novas canções que embalaram o último Carnaval, como a sua atual música de trabalho: “Desafio do Manequim”.

O evento será realizado na Wood´s Curitiba (Rua General Mário Tourinho, 387 – Seminário), a partir das 22h30. Os ingressos estão disponíveis no site www.diskingressos.com.br, pelo telefone (41) 3315-0808 ou nas bilheterias do Disk Ingressos nos shoppings Palladium, Crystal, Estação e Mueller. Mais informações no site www.portalwoods.com.br.