Peixe Urbano dá desconto de 50% em ingresso para Elton John

Sir Elton John e James Taylor finalmente voltam ao Brasil para apresentações históricas. Os fãs dos cantores já podem adquirir seus ingressos com desconto no Peixe Urbano, maior plataforma de ofertas locais do Brasil, para o show que acontece dia 31 de março na Pedreira Paulo Leminski.

Elton John volta ao Brasil para um show aclamado por críticos e público, repleto de hits, com a voz, simpatia e presença de palco de um dos melhores artistas de todos os tempos. Essa turnê leva o nome do seu mais recente álbum – Wonderful Crazy Night, seu 32º álbum, que já foi avaliado pela Rolling Stone como um dos melhores de sua carreira. A nova apresentação conta com músicas do novo álbum e com os maiores hits de mais de 50 anos de carreira.

James Taylor está em plena atividade, constantemente gravando e viajando em turnê. O artista marcou as pessoas com sua belíssima voz barítono e uma maneira distinta de tocar sua guitarra por mais de 40 anos, ao mesmo tempo em que teve uma profunda influência em diversos jovens músicos.

Os ingressos para o setor Pista em Pé e Pista Premium estão disponíveis pelo site ou pelo aplicativo do Peixe Urbano, por a partir de R$ 190.