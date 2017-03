Universidade Positivo recebe o Braves Games

(foto: Divulgação)

Depois do sucesso no evento realizado ano passado, o Braves Games está de volta com recorde de inscrição ultrapassando 500 participantes. A competição acontecerá nos dias 8 e 9 de abril na Universidade Positivo.

Com exercícios baseados em treinamentos de CrossFit, a competição exige muita força, garra e superação dos participantes.

“Utilizado pelas forças armadas americanas e por polícias táticas como a Swat, o CrossFit se tornou uma febre nas academias do Brasil e do mundo. E pensando nesta modalidade foi criado o Braves Games”, explica o idealizador, Leandro Silva.

Nesta segunda edição foram alterados os wods (provas) externas, sempre trazendo novidades. A ideia é focar nas provas externas, para utilizar toda a infraestrutura disponível no local. O ginásio de esportes será utilizado apenas em caso de chuva.

“Teremos uma pista oficial de atletismo de 400 metros, uma piscina olímpica com dez raias, além de várias outras opções que vão compor esse novo desafio”, diz Silva.

O Braves Games é uma prova que pode ser realizada em equipes ou individualmente. As opções nas categorias em equipe são o Scaled Masculino e Feminino, Amador Masculino e Feminino, RX Masculino, composta por trios. RX Feminino formada por duplas e nas categoria individuais, o RX Masculino e Master (homens acima de 40 anos).

Serviço:

Braves Games – 7 e 8 de abril a partir das 7h30.

O local conta com praça de alimentação composta por food trucks.

Informações sobre o ”BRAVES GAMES” podem ser encontradas no site : www.desafiobraves.com.br