Seleção brasileira de ginástica artística treina Curitiba

(foto: Beto Pacheco/Sec.Esporte)

A equipe brasileira de ginástica artística feminina que vai disputar o Trofeo Citta di Jesolo, na Itália, passou duas semanas em Curitiba para realizar treinos. Formada por Flávia Saraiva e Rebeca Andrade, finalistas olímpicas nos Jogos da Rio 2016, além de Carolyne Pedro e Thaís Fidelis, o grupo vai participar do primeiro grande evento internacional da modalidade na temporada 2017.

O torneio acontece nos dias 1° e 02 de abril e contará com Brasil, Estados Unidos, Rússia, Canadá, França e Bélgica. As atletas brasileiras se preparam no Centro de Excelência de Ginástica Artística, localizado na Secretaria do Esporte e Turismo do Paraná. Elas embarcam para a Itália nesta terça-feira (28 de março).



Nesta segunda-feira (27), as atletas fizeram uma visita ao secretário do Esporte e do Turismo, Douglas Fabrício. “Agraceço a presença das atletas que nos orgulham nessa modalidade. A expectativa é de um resultado muito bom, porque todas treinam, se dedicam e temos confiança no trabalho delas”, disse Fabrício. “Um orgulho ainda maior porque o Paraná está contribuindo com esse momento e porque elas estão se preparando aqui no nosso ginásio”, comentou.





BONS RESULTADOS

A ginasta Flávia Saraiva já disputou a competição na Itália e tem expectativa de bons resultados nesta nova edição. “Estamos há duas semanas em Curitiba. Treinamos muito para disputar. Eu e a Rebeca já competimos no ano passado e estamos mais experientes. É a primeira competição internacional importante do ano. Exige esforço e concentração”, afirmou Flávia.



Rebeca já realizou diversos treinos no Centro de Excelência de Ginástica Artística. “Já treinei durante um ano aqui. É muito bom trocar experiências com as meninas. Posso aprender bastante”, afirma ela.



Já Carolyne Pedro e Thais Fidelis representam o Centro de Excelência e fazem parte Talento Olímpico do Paraná (TOP), de iniciativa do Governo do Estado. O programa, patrocinado pela Copel, concede bolsas para atletas de rendimento. Nos Jogos Olímpicos passados garantiu duas medalhas e levou uma delegação de 34 atletas e treinadores.



A atleta Carol foi para os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro como reserva da seleção brasileira e inicia 2017 com disputa internacional. Ela já começa a pensar no ciclo olímpico de 2020. “Temos a intenção de obter bons resultados em Tóquio. Para isso vamos treinar muito e esperar que ninguém se machuque”.



A colega Thais Fidelis, que também é do Centro de Excelência, é a mais nova na equipe e está otimista com os resultados que pode obter na Itália. "Treinamos bastante nestes vinte dias e estamos bem motivadas", disse ela.