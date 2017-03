Curso introduz universo das cervejas especiais a entusiastas

(foto: Divulgação)

O Instituto da Cerveja Brasil (ICB), a maior escola de cerveja da América Latina e referencia no assunto no país, realizará pela primeira vez em Curitiba o curso Introdução ao Universo das Cervejas Especiais. A coordenação será feita pelo blog e consultoria em cervejas BarDoCelso.com, com as aulas ministradas pelo sommelier e mestre em estilos Luís Celso Jr. As aulas acontecem nos dias 12 e 13 de maio no restaurante Priazzo, no polo gastronômico da Rua Itupava, e as inscrições já estão abertas e podem ser realizadas pelo site do ICB.

Voltado para quem está começando no universo das cervejas especiais e quer conhecer mais, o curso é ideal para todos os apaixonados e entusiastas, não sendo necessário conhecimento nem experiência prévia. Serão mais de 12 cervejas degustadas em 12 horas de curso. As aulas serão ministradas de forma intensiva, na sexta-feira à noite (das 19 às 23 horas) e sábado o dia todo (das 9 às 18 horas). É bastante conhecimento, mas ministrado de forma leve e descontraída, trazendo informações e curiosidades sobre esse universo tão vasto e prazeroso.

Entre os tópicos que serão abordados estão: história da cerveja, técnicas de degustação, diferença entre cervejas mainstream e artesanais, matérias-primas e processo de fabricação, famílias, escolas e estilos de cerveja e introdução à harmonização. Ao final, o aluno estará apto a selecionar suas cervejas de forma consciente.

O ICB já esteve em Curitiba em 2011 com o primeiro curso de sommelier de cervejas da capital paranaense e um dos primeiros do Brasil. Grandes profissionais foram formados pela escola, entre eles, Samuel Cavalcantti, da cervejaria Bodebrown; André Junqueira, da Morada Cia Etílica; e Luís Celso Jr., do BarDoCelso.com, que é professor do ICB desde 2013.

Os interessados devem se inscrever pelo www.institutodacerveja.com.br. O investimento é de R$ 450 à vista, ou com parcelamentos no boleto ou no cartão de crédito.

Serviço:

Curso de Introdução ao Universo das Cervejas Especiais em Curitiba

Inscrições: pelo site do Instituto da Cerveja Brasil - https://www.institutodacerveja.com.br/turma/t214/introducao-ao-universo-das-cervejas-especiais-curitiba

Investimento: R$ 450,00 à vista ou parcelamento em 3x de R$ 183,33 no boleto ou 6x de R$ 91,67 no cartão.

Aulas: Dia 12/05 (das 19 às 23 horas) e 13/05 (9 às 18 horas)

Carga horária: 12 horas