Resultados da 2ª rodada do Campeonato Amigos da Bola

O time do Michelangelo’s (foto: Divulgação/CAB)

Pela segunda rodada do Campeonato Amigos da Bola — competição de futebol amador de Curitiba —, a equipe do Michelangelo’s fez estreia vitoriosa ao vencer a Cometa pelo placar de 5 a 2. Outra equipe que venceu na rodada com folga no placar foi o Piriri que derrotou ao Buntantã por 4 a 1 e o Juventus Campo Cumprido se recuperou venceu a equipe do Vera Cruz.



No confronto dos vencedores da primeira rodada quem levou a melhor foi a equipe do Sampdoria que venceu ao bom time do Squadra Azzurra por placar apertado de 2 a 1. Já o jogo entre Operário Ahú e Povo da Bola foi bastante movimentando com vitória do Ahú também por 2 a 1. Sampdória e Operário Ahú têm cem por cento de aproveitamento na competição.



RESULTADOS

2ª RODADA

Sábado – Dia 25

Estádio Francisco Muraro (Trieste):

11h – Squadra Azzurra 1 x 2 Sampdória Futebol

Estádio Monte Bérico (Flamengo):

14h – Butantã 1 x 4 Piriri

16h – Operário Ahú 2 x 1 Povo da Bola

Estádio Egidio Ricardo Pietrobeli (Iguaçu):

14h - Michelangelo's 5 x 2 Cometa

16h – Vera Cruz 1 x 3 Juventus Campo Comprido