Inscrições para o Exame de Equivalência vão até amanhã

Ainda dá tempo de se inscrever para a prova coletiva do Exame de Equivalência que a Secretaria Municipal da Educação realizará nesta terça-feira (28), das 18h30 às 22h, na Escola Municipal Professor Brandão, no Alto da Glória. Os interessados devem ligar para a Gerência de Educação de Jovens e Adultos (EJA) da Prefeitura, durante o horário comercial, até meio-dia desta terça-feira. O telefone é 3350-3076.

Investimento na EJA tem reflexo em Pinhais

O exame é necessário para quem não completou ou perdeu o histórico escolar que atesta a conclusão do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental. “A realização da prova é indispensável para todas as pessoas dispostas a retomar os estudos. O direito à educação básica é de todos”, observa a gerente da EJA, Isabel Nowacki de Loyola. O único limite para se inscrever é ter a idade mínima - a partir de 15 anos.

Na EJA, são frequentes os casos de homens e mulheres na faixa dos 70 anos e até mais velhos, que não puderam ir à escola por questões socioeconômicas, perda de documentos, mortes na família que antecipam a entrada no mercado de trabalho e forçam o abandono dos estudos e machismo (entendimento de que as mulheres não precisam estudar).

Conteúdos

O teste para aferir se os interessados podem ou não avançar nos estudos consta de questões básicas de Português, Matemática, História, Geografia e Ciências, fechadas (de marcar X) e abertas (que exigem a elaboração de pequenos textos).

“Os candidatos podem ficar tranquilos porque as respostas dependem essencialmente da leitura e da interpretação dos textos propostos e não de informações decoradas”, observa Isabel. Cerca de 80% dos candidatos obtêm aprovação no exame.

O resultado da prova será divulgado no dia 7 de abril. Os certificados – necessários para a matrícula nas matérias da segunda fase do Ensino Fundamental – estarão disponíveis no dia 10 de maio.

Outras oportunidades

Quem não puder fazer a prova desta vez, terá a possibilidade de participar nos dias 30 de maio, 1º de agosto, 24 de outubro ou 5 de dezembro.

As outras alternativas são fazer o agendamento para a realização individual da prova na Secretaria ou pesquisar as datas dos exames coletivos organizados pelos Núcleos Regionais de Educação, que funcionam nas Ruas da Cidadania. “É interessante comparar todas as possibilidades para decidir onde, dependendo de cada caso, é mais interessante se inscrever”, explica a gerente.