Fã morre após realizar sonho de conversar com Beyoncé

(foto: Reprodução)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A estudante ​Ebony Banks morreu neste domingo (27), quatro dias depois de realizar seu sonho de conversar com a cantora Beyoncé em uma chamada de vídeo. Diagnosticada com uma forma rara de câncer, Ebony viu sua história virar notícia quando seus amigos criaram uma campanha com a hashtag #EbobMeetsBeyonce (Ebob conhece Beyoncé), para ajudar a jovem a conhecer a cantora.

A escola na qual Ebony estudava, a Hastings High School, confirmou sua morte em sua página no Twitter, compartilhando imagens de uma vigília feita em sua memória. Outro desejo de Ebony também foi atendido no começo de março: ela teve uma cerimônia de formatura só para ela, no hospital em que estava internada, ao lado de colegas e professores.