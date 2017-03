Otávio, do Atlético, e Nadson, do Paraná, duelam na Vila Capanema (foto: Arquivo Bem Paraná)

O Atlético Paranaense tem retrospecto positivo em clássicos contra o Paraná Clube na nova Vila Capanema, inaugurada em 20 de setembro de 2006. Foram 12 clássicos no local nesse período com a equipe principal do Furacão, com seis vitórias, três derrotas e três empates.

O Paraná venceu o último clássico contra o rubro-negro no local, por 1 a 0, na partida de volta da semifinal do Paranaense de 2016, mas amargou a eliminação nos pênaltis. Na primeira fase do estadual, o Tricolor também venceu por 1 a 0, com gol de Robson.

Em 2015, os dois clubes só se enfrentaram na Arena da Baixada. Em 2014, o Paraná também acabou eliminado pelo Atlético na Vila Capanema. Após vencer no Ecoestádio por 2 a 1, o Tricolor acabou derrotado em casa na partida de volta, por 2 a 0, com dois gols de Marcos Guilherme, e caiu nas quartas de final da competição.

A hegemonia do Atlético na nova Vila começou no Campeonato Paranaense de 2007, com vitória por 3 a 0 sobre o Paraná, na 1ª fase, com gols de Denis Marques (2) e Ferreira. Nas semifinais, empatou por 0 a 0, no jogo de ida. No Campeonato Brasileiro daquele ano, houve empate por 2 a 2 nesse estádio, com gols de Alex Mineiro e Alan Bahia. Na 2ª fase do campeonato estadual de 2008, venceu por 1 a 0 na Vila, com gol de Alan Bahia.

Em 2010, no Paranaense, vitória por 1 a 0, com gol de Bruno Mineiro. Em 2011, vitória por 3 a 2, com gols de Madson (2) e Adaílton. Em 2012, pela Série B, o Furacão venceu por 2 a 1 com gol de falta de João Paulo e outro em chute de Pedro Botelho.

Na próxima quarta-feira às 21h45, o Atlético precisa vencer os reservas do Paraná Clube para se classificar para as quartas-de-final do Campeonato Paranaense. Um empate pode ser suficiente, conforme a combinação de resultados.

História — O Atlético também leva a melhor no retrospecto histórico contra o Paraná considerando todos os estádios. No total, foram 34 vitórias do Furacão nesse clássico, contra 26 do Tricolor. Outros 27 duelos terminaram empatados.

Considerando todos os adversários, o time rubro-negro tem números positivos quando joga na Vila Capanema. Em 251 jogos no local, somou 118 vitórias, 73 empates e 60 derrotas, com 424 gols pró e 319 contra. Uma dessas partidas, vitória por 3 a 2 sobre o Santos, em 1968, registrou o recorde de público do estádio, com 24.303 pessoas. O jogo era válido pelo Torneio Roberto Gomes Pedrosa – considerado o Brasileirão da época.

A RIVALIDADE

Jogos entre Atlético-PR e Paraná Clube, em todos os estádios*

- 34 vitórias do Atlético-PR

- 26 vitórias do Paraná

- 27 empates

*Apenas em competições oficiais

OS CLÁSSICOS NA NOVA VILA

Os confrontos entre Paraná e Atlético desde a reinauguração da Vila

Placar Competição Ano Local Paraná 0x3 Atlético Paranaense 2007 Vila Paraná 0x0 Atlético Paranaense 2007 Vila Paraná 2x2 Atlético Brasileiro 2007 Vila Paraná 0x1 Atlético Paranaense 2008 Vila Paraná 0x1 Atlético Paranaense 2010 Vila Paraná 2x3 Atlético Paranaense 2011 Vila Paraná 1x2 Atlético Série B 2012 Vila Paraná 2x2 Atlético* Paranaense 2013 Vila Paraná 4x0 Atlético* Paranaense 2014 Vila Paraná 0x2 Atlético* Paranaense 2014 Vila Paraná 1x0 Atlético Paranaense 2016 Vila Paraná 1x0 Atlético Paranaense 2016 Vila

*Atlético usou o sub-23 nessas partidas