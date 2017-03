Xuxa responde críticas por ter publicado foto sensual após morte do pai

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Xuxa recebeu uma enxurrada de críticas neste final de semana, na véspera de seu aniversário de 54 anos. O motivo? Uma foto em que aparece com os seios à mostra, cobertos por uma camisa transparente. Parte dos seguidores da apresentadora consideraram o post, feito uma semana após a morte do pai dela, inadequado. "Ave Maria, o pai acabou de morrer e já está postando foto sensualizando, Jesus do céu", escreveu um internauta. Outro saiu em defesa de Xuxa: "Luto se guarda no coração, não na roupa. Muitos aqui criticando, mas vai ver nem visita ou respeita o pai". Xuxa usou a rede social para explicar que a postagem era de sua equipe —a assinatura "Equipe X" acompanha a imagem— e que o clique foi feito em fevereiro para a edição deste mês da revista "WOW". "Por favor, antes de vocês criticarem um ato, seja ele qual for, respirem, pensem e depois façam. Já falei algumas vezes que quando tem 'Equipe X' não sou eu, ok? Mas a foto está linda e a revista mais ainda... Há muitas fotos iguais a essa , já que estou lembrando os anos 80, que tinha muita transparência. Obrigada pelos elogios."