Número de usuários de TV por assinatura volta a cair em fevereiro

A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) registrou em fevereiro mais uma queda no número de assinantes de TV paga. No segundo mês do ano foi contabilizado um total de 18,6 milhões de clientes, o que corresponde a uma diminuição de 0,51% em relação a janeiro. Nos últimos doze meses, a redução chegou a 2,02%.

Nenhuma tecnologia de TV por assinatura apresentou crescimento de janeiro para fevereiro de 2017, segundo a Anatel. No entanto, em 12 meses, a fibra ótica apresentou crescimento de 25,69% e todos os outros serviços apresentaram queda. Em termos absolutos a maior redução foi registrada por usuários de satélite, serviço que perdeu 319.303 assinantes (-2,91%).

No último mês, Sergipe liderou a redução percentual no número de usuários de TV paga, com uma queda de 3,67%, seguido de Pernambuco, com redução de 1,58% e da Bahia, com diminuição de 1,15%.