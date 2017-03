Pedro Parente é reconduzido para mandato de dois anos na Petrobras

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Conselho de Administração da Petrobras, reunido neste domingo (27), aprovou a recondução do presidente da estatal, Pedro Parente, para um mandato de dois anos no cargo. A recondução foi comunicada pela empresa ao mercado nesta segunda-feira (27). As informações são da Agência Brasil. Parente assumiu a presidência da companhia em 31 de maio do ano passado, em continuidade ao mandato do presidente anterior, Aldemir Bendine, e agora, com a recondução, iniciará mandato de dois anos. De acordo com o comunicado, a Petrobras assegura que o processo de recondução “seguiu as regras da Política de Indicação dos Membros do Conselho Fiscal, Conselho de Administração e Diretoria Executiva da Petrobras, tendo sido renovadas as análises de integridade e do cumprimento dos demais requisitos da posição. O Comitê de Indicação, Remuneração e Sucessão do Conselho de Administração da Petrobras avaliou toda a documentação pertinente e recomendou a aprovação do novo mandato ao Conselho de Administração da Companhia”.