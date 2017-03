Dupla suspeita de participar de latrocínio é presa pela polícia

Em menos de 24 horas de investigações, duas pessoas suspeitas de participar de um latrocínio, foram presas em flagrante na noite de domingo (26), pela Delegacia de Furtos e Roubos (DFR) de Curitiba. Os dois jovens de 19 e 24 anos, estavam em frente uma residência, situada no bairro Guabirotuba, no momento em que foram detidos pela polícia.

Com os suspeitos os policiais apreenderam cinco celulares de origem suspeita e um Fiat/Pálio azul – veículo utilizado para dar fuga aos suspeitos após a prática do crime. Eles não esboçaram reação durante a prisão e negam a sua participação no latrocínio.

