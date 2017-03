Jogo de ida entre Chape e Atlético Nacional será em Chapecó

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Conmebol (Confederação Sul-Americana de Futebol) anunciou nesta segunda-feira (27) que o primeiro jogo entre Chapecoense e Atlético Nacional pela Recopa Sul-Americana será realizada na Arena Condá na próxima terça-feira (4), às 19h15.

De acordo com comunicado no site da entidade, foi dada uma autorização excepcional para que a partida ocorra no estádio, pois a Chapecoense deseja "fazer em sua cidade uma especial homenagem ao Atlético Nacional pelas ações de solidariedade e respaldo oferecidas na ocasião do acidente aéreo".

A autorização especial foi necessária pois de acordo com o regulamento geral da entidade, um estádio precisa ter capacidade mínima de 40 mil espectadores para poder sediar uma decisão. Na Arena Condá, cabem pouco mais de 22 mil pessoas. Por causa desta regra, a Chapecoense receberia o Atlético Nacional na final da Copa Sul-Americana no estádio Couto Pereira, em Curitiba. A partida de volta da Recopa será em 10 de abril no estádio Atanasio Girardot, em Medellín. A partida terá início às 21h45 (de Brasília).

Os times poderão enviar a lista de 25 inscritos até 48 horas antes da realização da primeira partida. Chapecoense e Atlético Nacional se enfrentariam no dia 30 de novembro, pelo jogo de ida da final da Copa Sul-Americana. Na madrugada do dia 29, porém, o avião que levava a delegação da equipe catarinense sofreu um acidente quando se aproximava de Medellín. No total, 71 pessoas morreram, incluindo 19 atletas e 24 membros da delegação da equipe catarinense.

Uma semana após a tragédia, a Conmebol declarou a Chapecoense como campeã da Copa Sul-Americana. Poucas horas após o acidente, o próprio Atlético Nacional sugeriu tal desfecho: em ofício enviado à entidade, pediu para que o clube brasileiro fosse considerado campeão. O Atlético Nacional foi o campeão da última edição da Libertadores.